阪神梅田本店（大阪市北区）地下1階に10月15日、老舗菓子店「むか新」の百貨店初出店となる「Mukashin」がオープンした。



明治25年（1892年）創業の「むか新」（運営＝向新〈大阪府泉佐野市〉）は、大阪府南部の泉州地域を中心に、大阪府と和歌山県で直営20店舗を展開する。2002年4月に発売した看板商品「こがしバターケーキ」は、濃厚なバターの香りと独特の食感の生地が特徴で、口コミを通じて人気が拡大。現在では直営店のほか、大阪の空港や新大阪駅など主要駅の売店でも販売され、大阪土産としても親しまれている。



「こがしバターケーキ」初のブランドショップとなる「Mukashin」では、「こがしバターケーキ」（4個入＝641円、5個入＝801円、6個入＝961円、8個入＝1,281円、12個入＝1,921円、18個入＝2,881円）や、「こがしバターサブレ」（12枚入＝1,261円、24枚入＝2,471円、36枚入＝3,581円）、同店限定のトラ柄パッケージに入った「こがしバター・サブレ詰合わせ」（こがしバターケーキ3個、こがしバターサブレ3枚、801円）などを販売する。



向新の向井新将社長は「大都会・梅田から『こがしバターケーキ』が広がり、大阪北部や神戸の方々にも知っていただくきっかけになれば」と期待を寄せる。