Ryota「どうでもいい人にはもう時間を使わない」40代からの人間関係整理論を語る
YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にてカウンセラー・作家のRyotaさんが、「【人生の後半戦】歳を重ねたら人間関係を手放した方がいい理由とは？我慢の限界と『いらない付き合い』を解説」というテーマで動画を公開。40代以降の人間関係のあり方について、「年齢とともに人間関係を手放した方がいい理由」や、「今の自分に合った人だけと付き合うべき」など独自の視点を語った。
動画の冒頭でRyotaさんは「年齢に応じて人間関係って変わっていくものなんですけど、断捨離と言いますか、整理整頓しない人があまりに多い」と指摘。特に40代以降は関係が固定化しやすいため、「昔からの知人でも、会うと嫌なことを言われるだけの人は距離を取った方がいい」と、人付き合いの見直しを呼びかけた。「人間関係って、情で考えないほうがいい」「今の自分にとってその人がどうかを見直すことが重要」と強調する。
さらに、歳を重ねるにつれて「時間に限りが見えてくる」とも指摘。「20代と違い“残りの人生でもっと大事に使いたい”と思うようになる」と述べ、「どうでもいい人に使ってる時間はもうない」とバッサリ。仕事や親族など“仕方なく付き合う人”は例外としつつも、「会う理由が曖昧な人との関係は、積極的に距離を取っても何ら問題ない」とアドバイスを送った。
さらに40代以降は「価値観の固定化」も進むとし、「自分の価値観と合わない人と無理に付き合い続ける必要はない」と語る。実際、自身も「私は家族の時間を優先します」と宣言したことで、「価値観が合わない友人と距離を取ることにした」経験を明かした。「お互いの違いを認め合いつつ、無理に歩み寄ろうとしなくていい」とのメッセージも投げかけている。
また、「もう十分に振り回された」と長年の人間関係による負担の大きさも言及。「何年も我慢してきたなら、ここいらで線を引いてもいい」と切り出し、「自分のためにも“相手を手放す”ことが、お互いの成長につながる」と独自の見解を展開。「人間関係を断つ決断は『逃げ』でも『悔しがらなくていい』」と背中を押した。
後半では、「価値観や性格だけでなく、環境も固定しがちな40代以降は、合わない人とは今後も変わらない可能性が高い」とも述べ、「2、3年モヤモヤしているなら、その先も変わらない」のだと断言。そのうえで、「今の自分に合う・合わないで人間関係を見直すことが幸せのカギ」と説いた。
「建前で離れやすくなるような節目（退職・引越しなど）が減っていく今、自分から整理整頓する勇気が必要だ」とも主張。「人間関係を棚卸ししてみよう」と呼びかけた。
最後にRyotaさんは「手放すからこそ、新しい人間関係が生まれる」と熱く語り、「付き合っていて本当に満たされる人だけを大事にすればいい」と総括。「マイナスな関係は穏便に疎遠にすることで、自分の人生がより豊かになる」と締めくくっている。
