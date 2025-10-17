ソフトバンクは、5G（第5世代移動通信システム）対応のレノボ・ジャパン製タブレット「Lenovo TAB8（レノボ・タブエイト）」を2025年10月17日に発売する。

PCのセカンドディスプレイとしても

約11型の大画面で高画質なワイドQXGA（2560×1600ドット）ディスプレイを搭載し、迫力のある映像や、4つのスピーカーと「Dolby Atmos」による臨場感のあるサウンドを楽しめる。

パソコンのセカンドディスプレイとして使える機能を搭載。機器間でデータなどの共有が簡単に行える「Smart Connect」、アイコンや文字などを大きく表示する「かんたんモード」などを実装する。

アルミ素材を使用した上質なデザインで、厚さ約7.0ミリ、重さ485グラムの持ち運びしやすい薄型軽量設計を採用する。

約800万画素カメラを背面に、約500万画素カメラを前面に装備する。

OSは「Android 15」をプレインストールする。メモリーは6GB、内蔵ストレージは128GB。microSDXCカード（最大2TB）に対応する。IPX3防水、IP5X防塵性能を備える。バッテリー容量は6820mAh。

カラーはルナグレー、グレイシアシルバーの2色。