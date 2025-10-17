手土産にも◎ アルコールに代わるペアリングのドリンク“ボトリングティー”

今年注目を集めたフードを専門家がナビゲート。ananトレンド大賞2025、フード部門から、ここでは“ボトリングティー”をピックアップ！

料理とのペアリングが楽しい、新しい存在感のお茶

一般的なお茶とは異なる“新しいお茶”として注目が集まっているのが、このボトリングティー。日本茶に関するウェブメディア「日本茶生活」を主宰する三浦一崇さんによると、

「市場に出始めたのは数年前で、最初は“ワインボトルに入った、品質も価格も高いお茶”というイメージが強かった。でもこの1〜2年で、微発泡のもの、缶入り、緑茶以外のお茶を使ったものなども登場。味の多様化が進むのと同時に、人気も高まっていると思います」

ブレイクのきっかけは、飲食店でのニーズ。お酒を飲まないソバーキュリアスという選択肢が増えるなかで、アルコール以外でペアリングができるもの…というレストランと、ユニークなボトリングティーの増加という状況がマッチ。食事とのマリアージュを楽しめる新しい存在の飲料として、存在感が高まっている。

「人気を読み解くキーワードの一つが“クラフト感”。どの作り手も優れた生産者の高品質なお茶を使い、製法にこだわりが。また玉露の旨味を凝縮するなど、お茶の王道を追求するような味わいも人気です。いずれも語れるストーリーがあり、どの商品もパッケージがおしゃれ！ レストランのテーブルにも似合うし、友人への手土産にもいいですよ」

SUMMARY

・素材や抽出方法にこだわったクラフト感のある新しいお茶。

・レストランでのペアリングがきっかけでブレイク。

・味もデザインも多種多様。ワインのように楽しみたい。

原産地はもちろん品質にこだわった茶葉を、こだわりの製法で抽出＆ボトリングしたお茶ベースのドリンク。レストランでアルコールに代わるペアリングのドリンクとして人気が高まり、一気に知名度もアップ。個性あふれるフレーバーやデザインが魅力。

1、ホーリーバジル 720ml \3,024（KBT）

2、GYOKURO 玉露 300ml \6,000（The Tea Company）

3、HIGASHIYAMA やぶきた 720ml 箱入り\3,200（TEA ARTISAN CRAFTED/丸七製茶東京支店 TEL. 03-6240-9808）

4、bodhi 200ml \1,200（長峰製茶）

5、左・鬼の白骨、右・竜爪 350ml各\880〜（nokNok）

1、爽やかな香りと味わいは、まるでナチュラルワイン。お茶を発酵させた優しい酸味が魅力のコンブチャ。バジルの爽やかな香りが魅力。

2、日本茶の最高峰・玉露ならではの、奥行きのある濃厚な味わい。鹿児島県志布志市産の有機栽培茶を使用。凝縮された旨味に感動。

3、芳醇な香りとまろやかな旨味。ゆっくり味わいたい一本。深蒸し茶の産地・静岡県の東山地区のやぶきた茶を使用。

4、美しい色、立ち上る泡。シャンパンのような乳酸発酵茶。静岡の袋井市菩提地区産の天然乳酸発酵茶で作るスパークリングティー。

5、フルーツやスパイスを加えた斬新な風味のティーソーダ。静岡・竜爪の幻のお茶や、江戸時代から続く狭山の茶園のお茶に、フレーバーを加えたクラフトティーソーダ。

NAVIGATOR

三浦一崇

日本茶探索サイト「日本茶生活」代表。メディア関連の仕事を経て、製茶問屋に入社。2021年に独立し、日本茶のWebメディア「日本茶生活」を立ち上げた。

日本茶生活