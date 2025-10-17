米ツアー・BMW女子選手権

女子ゴルフの米ツアー・BMW女子選手権が16日、韓国・パインビーチ ゴルフリンクス（6785ヤード、パー72）で開幕した。23歳ルーシー・リー（米国）が初日からいきなりホールインワンを達成して1800万円の超高級車をゲット。「パニックになった」と振り返った。

インスタートの13番パー3。放った一打はグリーンでワンバウンド。そのままコロコロと転がりカップに吸い込まれた。入ったことを確認すると、興奮するキャディーと抱き合って喜び合った。

LPGA公式サイトが試合後にリーのコメントを掲載。ホールインワンについて「風に対してちょうど良い距離だった。ピンにまっすぐ打った。少し短いかと思ったけど入った」と振り返り、「パニックになった。『これがホールインワンのホールなんだ』って」と大興奮だったことを明かした。

BMW公式サイトによると、パー3の8番、13番、15番にホールインワン賞が設置されており、各ホールで最初にホールインワンを達成した選手に副賞が贈られる。13番ではプレミアム電気自動車セダンの「BMW i7」が賞品だった。BMW日本公式サイトによると、メーカー希望小売価格（税込）1806万円からの高級車だ。

リーはショットインなどの少なさに不満を抱いていたようで、「キャディーを含め、みんなに文句を言っていた」と説明。「でも、『ホールインワンの時期が来てるわ』とも思っていた。そこで達成できてよかった」と歓喜していた。

初日を終え、リーは1イーグル、4バーディー、1ダブルボギーの68で回り、4アンダーで22位発進となった。



