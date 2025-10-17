髙石あかりがヒロインを務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』が現在放送中。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。

第3週では、体調を崩した傳（堤真一）の看病を続けていたトキ（髙石あかり）。その甲斐あって一時は回復の兆しも見せた傳だが、久しぶりに織物工場に顔を出した際に容体が急変し、その場に倒れ込んでしまう。

そんな中、社長代理を務めていた三之丞（板垣李光人）が、傳がトキに目をかけているのは“雨清水家の子だから”と口にする。「手放した分、愛おしくなるのなら……だったら私もよそで育ちたかった」と切ない思いを語る一方で、初めて事実を告げられたトキは「もう知っちょるけん。知っちょります、すべて」と意外な返事を返すのだった。

制作統括の橋爪國臣は「トキは“血がつながっている、いないは関係なく、みんな家族ですよ”という考えのキャラクターです。それぞれの立場や歴史があるけれど、そこに対する偏見、差別みたいなことは考えずに生きている子で。出生の秘密をどこかで知って、きっとショックを受けたとは思いますが、“人それぞれ事情があるよね”とちゃんと受け止められる子であり、それをわざわざ言う必要もないと思っていた子でしょうねと、脚本を制作しながらディスカッションを重ねました」と、このセリフがトキの人物像を強く表していると明かす。

「あそこで“実はそうだったんだ”と衝撃を受けるよりは、“私は知っていましたけど、だからなんですか？”というのが彼女らしいし、このドラマで伝えたいことに近いよねと。最初にふじき（みつ彦）さんがこの設定を考えて、それを生かすためにどうすればいいかと台本を練り上げていきました。もちろん監督や髙石さんとは『このあたりでなんとなく気づいていったんだろうね』といった話をしながら撮影しましたが、“この時点で気づいた”と明確にはしていなくて。人間って気づく、気づかないもグラデーションだと思うんです。そうかなとは思いながらも触れずにいて、最後に確信する。きっとトキも、そういうことだろうと思います」

何があっても“明るく元気な女の子”に見えるトキだが、出生の秘密を知りながらも誰にも言わずに生きてきた。そんな芯の強い女性だったのだと、視聴者がヒロインの新たな一面に気づかされる瞬間でもあった。

「このドラマは、“人間って一直線じゃないよね”ということをテーマにしています。楽しい、明るい顔の裏には、物語の主人公にだって暗い影の部分があるはずで、そういったところもすべて含めて人間ですよねと。それを表現していけたらいいなと思いますし、そこに人間の哀れみだったり、おかしみだったり、いろいろなことがあるのがドラマだと思いながら制作しています」

では、なぜこの事実を三之丞に語らせたのか。橋爪は「三之丞はずっと親の愛情が足りずに育ってきた人だと思います。三之丞はトキが本当の娘だと知ってしまい、さらには親の死が迫っている。それでもまだ自分に愛情が向いていない中で、彼がどんな行動をとるか、というところから考えていきました。なので、あのセリフはトキのためというより、どちらかというと三之丞のためにあるもので、それをトキがどう受け止めるのかが最大の見せ場。それをさらっと受け止めるのがふじきさんらしさであり、このドラマの方向性を体現するシーンになったと思います」と話した。

妻のタエ（北川景子）と共に、トキと親子として振る舞える日が来ることを望んでいた傳。だが、最後に残したのは「わしとおタエの子ではない」というメッセージだった。

「最初に松野家にトキをあげると決めたときに『絶対に（事実を）墓場まで持っていくぞ』と決めた彼の覚悟であり、トキへの愛情だと思います。あそこで本当の親だと明かせば自分は満たされるかもしれないけれど、トキはずっと十字架を背負って生きていくことになってしまう。けれども自分がすべてを抱えることによって、トキは“本当の家族は松野家なんだ”と、今まで築いたものを崩さずに生きていくことができる。『娘じゃない』と言うことで、娘に最大の愛情を与えるシーンです。同時に、これからも生きていくタエにとっては、将来の可能性を断ち切られることにもなるので、彼女に対する申し訳なさもあったと思います」

人の生死を描く繊細なシーンだけに、当日は撮影現場にも緊張感が漂った。橋爪は「役者の感情が乗るシーンなので、積極的には話しかけず、現場の生の空気を壊さないことを考えていました」と明かし、「絶対に失敗できないシーンなので、『一回で撮るぞ』とスタッフも気合いが入っていて、ピリっとしていました。ディスカッションをしてシーンに臨んだというよりは、それまで積み上げてきたものがたくさんあったので、（役者から）出てくるものを私たちは待つ、という感覚でした」と振り返った。

角度を変えて何度か撮影する中で、大事なショットはすべて一発OK。橋爪は「もちろん台本通りに進行しますが、台本には書いていない隙間の部分で、“相手がどう芝居をしたら、こちらはどう返して”というやり取りが強く出る場面だったと思います。すごく緊張感を持ちながらも、温かく包み込まれるような……不思議なシーンでした。このドラマの中では珍しく重めのシーンでしたが、重たいだけじゃ終わらない、『ばけばけ』らしい場面になったと思います」と語った。

傳という大きな存在を失い、物語は新たな局面へと展開されていく。（文＝nakamura omame）