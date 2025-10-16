大人が楽しむ旬の果物パフェ　専門店が誇る職人技、多彩な味わいが詰まった一杯

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・代々木上原のパフェ専門店『BIEN-ETRE MAISON（メゾンビヤンネートル）』です。

緻密な職人技で大胆に描かれる旬の果実の躍動感

「15年間パフェを作り続けていますが、同じ種類の果物でも毎年違いがあって、やれることはまだまだある」と目を輝かせて語るのは、オーナーの馬場麻衣子さん。

フレンチやイタリアン、星付きのスペイン料理店などで腕を磨き、現在はパティスリーやジェラート専門店を展開。2022年に立ち上げたパフェ専門店のこちらでは、毎月一種、旬の果物でパフェを作る。

優美な曲線を描いて佇む季節のパフェは、アメリカンチェリーが主役。口にするとジューシーな果汁が広がる。さらに、生のチェリーに赤ワインを足すことで香りを引き出したジェラートは、うっとりするような口溶けと味わい。

季節のパフェ「チェリー月桃・焙じ茶」2880円

『BIEN-ETRE MAISON（メゾンビヤンネートル）』季節のパフェ チェリー月桃・焙じ茶 2880円 紫蘇のような香りのするハーブや、ココナッツ、カカオなど、食材の香りを逃さぬよう膨らみのあるグラスを使う。パフェに合わせたオリジナルブレンドティーもある

そのジェラートが溶け出すと、香ばしいほうじ茶ジェラートとも相まって、ますます美味に。ザクザクとしたメレンゲ生地や、プニッと甘いローストチェリーなども楽しみながら、最後は涼やかに香る月桃のジュレに癒された。

果実を仕入れる際には、生産者とも連絡を取りながら、タイミングや活かし方を見極めているのだそう。丁寧な作業の積み重ねが感じられる一杯に、胸が熱くなる。

『BIEN-ETRE MAISON（メゾンビヤンネートル）』オーナー・シェフパティシエ 馬場麻衣子さん

オーナー・シェフパティシエ：馬場麻衣子さん「作りたてだけの味わいを楽しんで」

『BIEN-ETRE MAISON（メゾンビヤンネートル）』

代々木上原『BIEN-ETRE MAISON（メゾンビヤンネートル）』

［店名］『BIEN-ETRE MAISON』

［住所］東京都渋谷区上原1-17-11-3階

［電話］03-5738-8827

［営業時間］11時〜19時半（18時半LO）

［休日］木（祝日を除く）

［交通］小田急線・地下鉄千代田線代々木上原駅南口から徒歩3分

※画像ギャラリーでは、フルーツがたくさんのったクレームブリュレの画像がご覧いただけます。

撮影／貝塚隆、取材／芦谷日菜乃

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「東京・横浜の絶品アイススイーツの店4選！メロンがたっぷりのった甘いおやつ」では、心も舌も満たされる、絶対満足できるアイスデザートなどをご紹介します。

【画像】パリパリの焼き目にアールグレイの香りが最高、濃厚カスタードのクレームブリュレ（5枚）