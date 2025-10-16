Snow Manの岩本照が主演するテレビ朝日系オシドラサタデー『恋する警護24時 season2』公式Xにて、第1話の撮影風景を捉えた動画が公開された。

【動画】岩本照『恋する警護24時』第1話の撮影風景＆告知

■「着ないんかい！笑」「メンバーのツッコミが聞こえる笑」「最後のニコッがかわいすぎ」「ひーくん確信犯！」

10月17日からスタートする本作。岩本は、無骨で超ストイックなボディガード・北沢辰之助を演じる。

公開されたのは、その第1話の撮影風景のひとコマ。

白シャツ＆ネクタイ＆スラックス姿の岩本が、会議室で立っている。「誠心誠意、務めさせていただきます」とキリッと発言し、椅子に掛けていたジャケットを勢いよく羽織る…かと思ったら、スッとまとめて肩にかけてニッコリ。

「カット！」の声がかかると、思わず笑みを浮かべながらジャケットを見つめる岩本だった。

「着ないんかい！笑」「メンバーのツッコミが聞こえる笑」「最後のニコッがかわいすぎ」「ひーくん確信犯！」などといったファンの声が続々と到着。

また、岩本と、本作に出演している夏生大湖・大地伸永が肩を寄せ合い、声を揃えてドラマのスタートを告知する動画も公開されている。

■予想外の行動！『恋警護』第1話のワンシーン

■岩本のささやくような「せーの」も聞きどころの告知ムービー