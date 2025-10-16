【山崎武司 これが俺の生きる道】#36

令和になって乱闘は「天然記念物」になった。ただ、俺らの現役時代、特に星野仙一監督時代は日常茶飯事だった。

今でも「乱闘といえば」といって話題にあがるのが、1996年5月1日の巨人戦。ナゴヤ球場で起きた俺とガルベスによる大立ち回りだ。

0-6で大差をつけられていた五回裏、先頭で打席に立った俺は、すでにガルベスの「戦闘態勢」に気付いていた。五回表に同僚の小島弘務さんが落合博満さんの背中に死球を当てていたからだ。

遡れば、前日は、俺が岡島秀樹から左肘に死球を食らい、2週間前には同僚のダネル・コールズもぶつけられていた。報復の応酬が続き、両軍ベンチには一触即発の雰囲気が充満。いつ爆発してもおかしくなかった。

この年、俺は開幕から好調をキープしていたが、俺のような一軍半の若手は一番狙われやすい。小島さんが落合さんに当てたとき、次は俺に来ると直感した。

「（危険球が）来たら行きますから。みんなよろしくお願いしますね」

ベンチでそう宣言してから五回の打席に向かった。すると案の定、初球で明らかな141キロのブラッシュボールが俺の頭上を襲い、ヘルメットをかすめた。来るという予想があったから準備ができていたが、もし踏み込んでいたらモロに頭に直撃していただろう。

尻もちをついた俺はすかさず立ち上がり、ガルベスに向かって歩みを進めた。

右ストレートを警戒しながら詰め寄ると、ガルベスは左手のグラブを外して素手で俺の顔面をパンチ。「利き手じゃない左から来た！」と驚いたが、よくよく考えたら、商売道具の右手が使えなくなったら選手生命に影響する。ちゃんと考えとるんだなあ、と妙に感心する自分がいた。

ガルベスから左ストレートを食らい、口の中が切れて出血。このときはアドレナリン全開で、痛みなど微塵も感じていなかった。

すかさずガルベスをヘッドロックして応戦。首につけていた金色に輝くネックレスを引きちぎってやった。首をホールドしていると、一塁から駆けつけてきた落合さんに「ヘッドロック返し」を食らった。強烈な締め上げに気絶しそうになったが、何とか落合さんの腕を振りほどき、再び乱闘に加わった。

当事者同士のやり合いは一度で終わることが多いが、輪の中心ではスパイクでの蹴り合いが続いている。まさに両軍入り乱れての大乱闘。俺とガルベスは退場処分に。ベンチに戻ったら足元は血まみれ。我に返った瞬間、激痛が襲ってきた。

死球も同じだ。当たった瞬間は気持ちが張り詰めているが、ベンチに帰って緊張感が解けると、急に痛くなる。なんだか、ボクサーの気持ちが分かった気がした。

ちなみに、俺が乱闘で引きちぎったガルベスのネックレスは、巨人の元木大介が丁寧に拾い集め、持ち主に返したそうだ。（つづく）

（山崎武司／元プロ野球選手）

◇ ◇ ◇

