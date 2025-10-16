クリスマス衣装の「アンパンマン」たちが登場するステージショーも！横浜アンパンマンこどもミュージアム「クリスマスイベント 2025」

横浜アンパンマンこどもミュージアムにて、2025年11月1日(土)から12月25日(木)の期間限定で、クリスマスイベントが開催されます。

クリスマス衣装の「アンパンマン」たちが登場するステージショーやグリーティングのほか、限定グッズやフードも登場し、ミュージアム全体がクリスマスムードに包まれます！

横浜アンパンマンこどもミュージアム「クリスマスイベント 2025」

開催期間：2025年11月1日(土)〜12月25日(木)

場所：横浜アンパンマンこどもミュージアム (神奈川県横浜市西区)

2・3Fのミュージアム(有料エリア)では、メインステージの上演やキャラクターグリーティングなどを実施。

入場無料の1Fひろばには人気のクリスマス限定フォトブースが登場するほか、各ショップにはクリスマスだけの特別なグッズやフードが勢ぞろいします。

「アンパンマン」たちと一緒に、楽しいクリスマスを過ごせるイベントです。

メインステージ 「みんないっしょに メリークリスマス！」

場所：3F ミュージアム パンこうじょう前ひろば

出演：「アンパンマン」「ばいきんまん」「しょくぱんまん」「カレーパンマン」「ドキンちゃん」「メロンパンナちゃん」「クリームパンダ」

サンタやトナカイなどのクリスマス衣装を着た「アンパンマン」たちが登場！

おなじみのクリスマスソングに合わせて、親子で一緒に楽しめるステージです。

クリスマスグリーティング

場所：3F ミュージアム ひろば

クリスマス衣装の「アンパンマン」たちに会えるグリーティングを開催。

サンタ姿の「アンパンマン」やトナカイ姿の「ばいきんまん」に会えるのは今だけです！

クリスマスお面工作

場所：3F ミュージアム がっこう

サンタ帽をかぶった「アンパンマン」と「ばいきんまん」のお面工作を実施します。

のりとペンだけで簡単に作れるので、小さなお子さまでも楽しめます。

クリスマスシールラリー

場所：3F ミュージアム

ミュージアムのお兄さん、お姉さんに「メリークリスマス！」と声をかけるとミニシールがもらえます。

シールを5枚あつめて3Fインフォメーションへ行くと、クリスマスカードがプレゼントされます。

クリスマス装飾とフォトスポット

場所：2・3F ミュージアム

期間中、みんなのまちがクリスマス装飾でカラフルに彩られます。

屋外ひろばには「アンパンマン」たちの雪だるまやクリスマスリースのフォトスポットが期間限定で登場し、記念撮影にもぴったりです。

クリスマス限定デザイン ギフトチケット

価格：2,600円(税込)

クリスマスプレゼントにもぴったりな「ギフトチケット」に、期間限定でクリスマスデザインが登場します。

LINEやメールで簡単に贈ることができ、受け取った方は好きな日時にミュージアムへ入館できます。

クリスマス限定フォトブース

場所：1F ショップ＆フード・レストラン ひろば(入場無料)

高さ約2.5メートルの大きなサンタ姿の「アンパンマン」のぬいぐるみと一緒に写真撮影ができます。

「アンパンマンにこにこ写真館」のカメラマンによる撮影サービスも利用可能です。

クリスマス アクリルキーホルダー

価格：各990円(税込)

販売店舗：アンパンマンテラス／アンパンマンフレンズ

てのるんコレクション クリスマス

価格：各1,320円(税込)

販売店舗：アンパンマンテラス／アンパンマンフレンズ

クリスマス スティックバルーン

価格：800円(税込)

販売店舗：アンパンマンテラス／アンパンマンフレンズ

ホログラムステッカー クリスマス

価格：各385円(税込)

販売店舗：アンパンマンテラス／アンパンマンフレンズ

クリスマス 巾着

価格：1,760円(税込)

販売店舗：アンパンマンテラス／アンパンマンフレンズ

クリスマスワッペンセット

価格：1,320円(税込)

販売店舗：バタコさんの手づくりハウス

クリスマスカチューシャ

価格：2,530円(税込)

販売店舗：ドキンちゃんのドキドキおしゃれショップ

2L版サイズ記念写真(クリスマスフレーム)

価格：1,650円(税込)／1枚

販売店舗：アンパンマンにこにこ写真館

ポップコーンケースアンパンマンごう クリスマスver

価格：4,200円(税込)

販売店舗：ポップコーンやさん

スーベニアミルキーソフト(クリスマス限定デザイン)

価格：1,300円(税込)

販売店舗：ソフトクリームやさん

サンタアンパンマンパン

価格：550円(税込)

販売店舗：ジャムおじさんのパン工場

横浜アンパンマンこどもミュージアムの「クリスマスイベント 2025」の紹介でした。

