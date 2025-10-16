この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

アパレルで働く仲良し二人組にインタビュー」と題した動画では、都内でアパレルに勤める26歳と27歳の友人2人組が登場。日比谷で映画『チェーンソーマン』を観た帰り道、リラックスした雰囲気でお互いのプライベートや夢について語り合った。

インタビューでは、まず「貯金額教えてください」という直球の質問からスタート。しかし2人は直接的な答えを避けつつ、「UFOキャッチャー何回ぐらいできますか?」という独自の例えで回答。「めちゃめちゃできるぐらいには」と答えるなど、ユーモラスな一面も覗かせた。

また、お給料についてもはぐらかしつつ、「将来やりたいことに近づけるため」とアパレル業界を選んだ理由を語るシーンも。特に「自分のブランドを持ちたい」「服が好き」というまっすぐな想いが印象的だった。

二人の仲の良さについては、「大人になって、二人で遊ぶ友達がいるって、めっちゃ言うてないっすか?」と聞かれると、満面の笑みで「めちゃくちゃ言うんです」と即答。お互いの好きなところを挙げる場面では、「めちゃくちゃポジティブです」「ずっと笑顔ですもんね」とお互いを認め合い、照れる様子も収められていた。

最後は、「この見た目同士で繋がんなくね?」「それハーフですか?」「6クォーターです」などフランクな掛け合いで締めくくられ、終始仲の良さが伝わる心温まるインタビューとなった。

