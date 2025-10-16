アパレル店員コンビ「UFOキャッチャーめちゃくちゃできるくらい稼いでます」貯金額の例えに爆笑トーク
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「アパレルで働く仲良し二人組にインタビュー」と題した動画では、都内でアパレルに勤める26歳と27歳の友人2人組が登場。日比谷で映画『チェーンソーマン』を観た帰り道、リラックスした雰囲気でお互いのプライベートや夢について語り合った。
インタビューでは、まず「貯金額教えてください」という直球の質問からスタート。しかし2人は直接的な答えを避けつつ、「UFOキャッチャー何回ぐらいできますか?」という独自の例えで回答。「めちゃめちゃできるぐらいには」と答えるなど、ユーモラスな一面も覗かせた。
また、お給料についてもはぐらかしつつ、「将来やりたいことに近づけるため」とアパレル業界を選んだ理由を語るシーンも。特に「自分のブランドを持ちたい」「服が好き」というまっすぐな想いが印象的だった。
二人の仲の良さについては、「大人になって、二人で遊ぶ友達がいるって、めっちゃ言うてないっすか?」と聞かれると、満面の笑みで「めちゃくちゃ言うんです」と即答。お互いの好きなところを挙げる場面では、「めちゃくちゃポジティブです」「ずっと笑顔ですもんね」とお互いを認め合い、照れる様子も収められていた。
最後は、「この見た目同士で繋がんなくね?」「それハーフですか?」「6クォーターです」などフランクな掛け合いで締めくくられ、終始仲の良さが伝わる心温まるインタビューとなった。
