タレント手越祐也が猊聞塋正瓩乏萋阿靴討い襪箸いΑ

自身が出演する日本テレビ系ドラマ「ぼくたちん家」（日曜午後１０時３０分）が１２日にスタート。同ドラマは及川光博が主演し、情に厚い波多野玄一（及川）と、中学教師でクールな作田索（手越）が織りなすホーム＆ラブコメディー。手越にとっては７年ぶりのテレビドラマとなる。

初回放送後のネット上の反応は上々だ。ある芸能関係者は「サクサクとストーリーが進むことに好感を持っている人は多いですし、手越の演技も『自然な感じで良かった』『演技うまかった』などと評判になっています。手越のドラマ復帰作品としてはかなりの高評価と言っていいでしょう」。

手越と言えば、２０２０年６月に旧ジャニーズ事務所を退所。その後自身のユーチューブチャンネルを開設したり、脱毛サロンをプロデュースしたりとさまざまな仕事を手掛けてきた。酒席好きとしても知られ、飲み歩く姿がたびたび報じられたが、最近はすっかり様変わりしたという。ある制作会社関係者の話。

「以前は、自分の好きなように自由に生きる感じでしたが、退所後に苦しい思いもしたのでしょう。最近は飲み会に参加せず、まじめに取り組まなければと心を入れ替えて活動しているそうです。だからこそ、民放内ではコンプライアンスに厳しいと言われている日テレのドラマにも出演できたという経緯があります」

手越にとって大きな転機となりそうだ。