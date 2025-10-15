ワンコとのお散歩中に、リードを持つ人をママさんからパパさんに代えてみたら…？ワンコの態度の変化が面白すぎると話題になり、投稿は記事執筆時点で80万6000回再生を突破。「最高ｗ」「可愛すぎる」「パパさん可哀想ｗ」といった声が寄せられています。

【動画：ママと並んでお散歩中の犬→こっそりパパに交代した結果…気付いた瞬間の『あからさますぎる態度の違い』】

ママとお散歩中のワンコ

Instagramアカウント「jino_corgi」に投稿されたのは、お散歩中にリードを持つ人が交代したら、コーギーの「ジノ」くんがどんな反応をするのか検証してみた時の様子です。

最初はママさんがリードを持って、ジノくんと並んで歩くことに。ジノくんはママさんと一緒にお散歩できることが嬉しいようで、ルンルンと軽やかな足取りで歩いていたといいます。わかりやすくご機嫌な姿が、たまらなく可愛いです。

パパにリードを渡したら…

ではこっそりママさんがパパさんにリードを渡して、パパさんがジノくんの隣を歩き始めたら…？何も知らないジノくんはトコトコと歩き続けていたのですが、ほんの数メートル進んだところで「あれ？ママじゃない！」と気づき、立ち止まってしまったとか。

そして「ママはどこ？」と振り返るジノくん。ママさんが後ろにいるのを確認すると、「何でそこにいるの？」と言わんばかりに、ちょっぴり不満そうな表情を見せたそうです。

ワンコの態度の変化に爆笑！

ジノくんは立ち止まったまま動く気配がありませんが、パパさんはお散歩の続きをしようと歩き出したそう。すると、なんとジノくんは手足を踏ん張らせて、「やだ！パパとは歩かんぞっ」と拒否したとか！

ママさんがリードを持っている時はルンルンで歩いていたのに、パパさんに交代した途端にここまで態度が変わるとは…。そのあからさまな態度の違いを見て、パパさんに同情しながら爆笑してしまう人が続出することとなったのでした。

この投稿には「気付くの早すぎて大爆笑しましたｗ」「え、こんなに変わるのｗ」「オヤジさんは過去に何かした？笑」「お母さんが大好きなのよね」といったコメントが寄せられています。

ママさんやお子さんたちには素直に愛を伝えてくれるのに、なぜかいつもパパさんにだけ塩対応だというジノくん。ご家族との愉快な日常や可愛い姿をもっと見たい方は、Instagramアカウント「jino_corgi」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「jino_corgi」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。