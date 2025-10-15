東京に進出した名古屋の名店とは？ 9月の人気記事ランキング
「食べログマガジン」の人気記事ランキングTOP10を発表！ まだ読んでいないという人は、ぜひランキングでチェックしてくださいね。
2025年9月にもっとも読まれた記事は？
最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。本稿では、9月の人気記事ランキングTOP10（※）を発表します！ まだ読んでいないという方は、ぜひチェックしてくださいね。
※集計期間：2025年9月1日〜9月30日
【10位】スペシャルコースが2,980円！ 百名店出身店主によるビリヤニ＆カレーの新店が誕生
10位は、テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん ＼(^o^)／”に今週食べたカレー＆スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載からのランクインでした。
【9位】学芸大学駅近くにオープンした新感覚寿司にどハマりする理由とは？
9位は、おいしいモノ好きの間で話題になっている新店をレポートする連載「噂の新店」からのランクイン。今回は、フードパブリシストの高橋綾子さんがおすすめする寿司店「SUSHI AGORA」を紹介しています。
【8位】ラーメン王が選ぶ、今食べたい東京のラーメンとは？ 8月の人気記事ランキング
8位は、月間人気記事TOP10を紹介している本稿の「月間記事ランキング」がランクイン。8月の人気記事ランキングが紹介されています。
【7位】新宿エリアで昼飲みするならここ！ 小宮山雄飛さんが通う、24時間いつでもおいしく飲める「モモタイ」へ
7位は、音楽界のグルメ番長・小宮山雄飛さんが昼から飲めるおいしい店を紹介する連載「小宮山雄飛が推す、昼から“おいしい”はしご酒」からランクイン。今回は、新宿二丁目にある本格タイ料理「モモタイ」を紹介しています。
【6位】いよいよブーム到来!? おいしい「フレンチクルーラー」が食べられる店5選
6位は「マガジンまとめ」から「フレンチクルーラー5選」がランクイン。今回は、都内でおいしいフレンチクルーラーが食べられるお店を厳選して紹介しています。
【5位】焼肉作家も注目！ 東京・大阪の焼肉店5軒
5位も「マガジンまとめ」からランクイン。今回は、焼肉作家・小関尚紀さんに今注目している東京と大阪の焼肉店を紹介してもらいました。
【4位】厚切り肉のうまみと濃厚ソースが最強！ ご飯泥棒すぎる、とんてき定食990円〜（神奈川・横浜）
4位は「食べログ」に新しく登録されたお店から「注目のお店」を紹介する連載「New Open News」からのランクイン。2025年1月に、横浜にオープンした定食屋「豚屋 鳥山 よこはま」を紹介しました。
【3位】もちもち食感がたまらない！ 1年以内にオープンした、ベーグルが楽しめる話題店8選
いよいよ、トップ3の発表です！
3位も「マガジンまとめ」からのランクインでした。2024年以降にオープンした話題のベーグル店を厳選して紹介しています。
【2位】〈食べログ3.5以下のうまい店〉旨み爆弾の塊肉に幻のホルモンも！ あの予約困難店出身の店主が手掛けるこだわりのスローライフ焼肉
2位は……
グルメなあの人がお気に入りのお店を紹介する連載「食べログ3.5以下のうまい店」からランクイン。今回は「焼肉の達人」の著者、小関尚紀さんに、東京・八幡山の焼肉店を教えてもらいました。
【1位】行列のできる名古屋の名店がついに東京進出！ 10/3に「矢場味仙 TOKYO」がオープン
そして1位は……
「噂の新店」からのランクイン。アートディレクターかつ食べロググルメ著名人の秋山具義さんが、ついに東京進出を果たした「矢場味仙 TOKYO」を紹介してくれました。
「食べてみたい！」と思うメニューや「行ってみたい！」と思うお店は見つかりましたか？ ぜひ、外食やテイクアウト、お取り寄せの参考にしてくださいね！
