¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤ËÈæ¤Ù¤Æ2Ç¯¸å¤ÎÆÉ²òÎÏ¡¦µ²±ÎÏ¥Æ¥¹¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤¬Äã¤¤¤³¤È¤¬¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë
¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÉÑÈË¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÁ°»×½Õ´ü(10¡Á12ºÐ)¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¤Û¤È¤ó¤É»È¤ï¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁ´¤¯»È¤ï¤Ê¤¤Æ±Ç¯Âå¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢»×½Õ´ü½é´ü¤ÎÆÉ²òÎÏ¤ª¤è¤Óµ²±ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æ¥¹¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤¬Äã¤¤¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤êÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Social Media Use Trajectories and Cognitive Performance in Adolescents | Adolescent Medicine | JAMA | JAMA Network
Social media use linked to lower reading, memory scores in preteens : Shots - Health News : NPR
https://www.npr.org/sections/shots-health-news/2025/10/13/nx-s1-5571050/social-media-teens-brains-reading-memory
Study: Social Media Might Stunt Students' Intellect | Newsmax.com
https://www.newsmax.com/health/health-news/students-social-media-education/2025/10/14/id/1230253/
Increasing Social Media Use in Preteens May Be Hurting Cognition Too | MedPage Today
https://www.medpagetoday.com/pediatrics/generalpediatrics/117911
¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î2025Ç¯10·î13Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«°å»Õ²ñ¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤Î¤¢¤ë°å³Ø»¨»ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëJAMA¤Ç¡¢ÀÄ¾¯Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢ÍøÍÑ¤¬Ç§ÃÎÇ½ÎÏ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤òÄ´ºº¤·¤¿¸¦µæÏÀÊ¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ±ÍÍ¤Î¸¦µæ¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢¡Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»ÈÍÑ¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÀº¿À±ÒÀ¸¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¡©¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÏÀÊ¸¤ÎÃø¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¹»¤Î¾®»ù²Ê°å¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ê¥¬¥¿»á¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÏÀÊ¸¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÃ¤Ë¸½ºßÂ¿¤¯¤Î³Ø¹»¤¬·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î»ÈÍÑ¶Ø»ß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¼ø¶ÈÃæ¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»ÈÍÑ¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë³Ø½¬¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¥Ê¥¬¥¿»á¤é¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏÀÄ¾¯Ç¯¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¸¦µæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖABCD Study¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ABCD Study¤Ç¤ÏËèÇ¯»Ò¤É¤â¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤òÄ´ºº¤·¡¢2Ç¯¤´¤È¤Ë³Ø½¬¤Èµ²±¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥¬¥¿»á¤é¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï9¡Á10ºÐ¤Þ¤Ç¤Î6000¿Í°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Ä´ºº¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍøÍÑ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÊÑ²½¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò3¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬Îà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÎÄ´ºº¤È2Ç¯¸å¤ÎÄÉÀ×Ä´ºº»þ¤ÎÎ¾Êý¤Ç¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á(Ìó58¡ó)¡×¤Ç¡¢2¤ÄÌÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÎÄ´ºº»þ¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¤Û¤È¤ó¤É»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2Ç¯¸å¤ÎÄÉÀ×Ä´ºº»þ¤Ë¤Ï1ÆüÌó1»þ´Ö¤ò¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÈñ¤ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á(Ìó37¡ó)¡×¡¢3¤ÄÌÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡ÖÄÉÀ×Ä´ºº»þ¤Ë1Æü3»þ´Ö°Ê¾å¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á(Ìó6¡ó)¡×¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¸¦µæ³«»Ï»þ¤È2Ç¯¸å¤ÎÄÉÀ×Ä´ºº»þ¤ËÇ§ÃÎµ¡Ç½¤òÂ¬¤ë¤¿¤áÊ£¿ô¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²»ÆÉÇ§¼±¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆÉ²òÎÏ¤È¸ì×ÃÎÏ¤¬¸¡ºº¤µ¤ì¡¢³¨¤È¸ì×ÃÎÏ¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢Ê¹¤¤¤¿Ã±¸ì¤ÈÀµ¤·¤¤³¨¤ò°ìÃ×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬¥Æ¥¹¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö13ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë1ÆüÌó1»þ´Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡×¤Ç¤µ¤¨¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡×¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÆÉ²òÎÏ¤Èµ²±ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ1¡Á2¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã¤¤À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö1Æü3»þ´Ö°Ê¾å¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÍøÍÑ¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡×¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡×¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÆÉ²òÎÏ¤Èµ²±ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æ¥¹¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤¬ºÇÂç4¡Á5¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÀÊ¸¤ÎÉÕ¿ïÏÀÀâ¤ò¼¹É®¤·¤¿¥«¥ë¥¬¥ê¡¼Âç³Ø¤Î¿´Íý³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥·¥§¥ê¡¦¥Þ¥Ç¥£¥¬¥ó»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥¢¥×¥ê¤ÎÍÑÎÌ¸ú²Ì¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯»ÈÍÑ¤¹¤ì¤ÐÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯ÎÌ¤Ç¤âÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£
º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥ÊÂç³Ø¥Á¥ã¥Ú¥ë¥Ò¥ë¹»¤Î¿´Íý³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ß¥Ã¥Á¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ï¡¢NPR¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë»É·ãÅª¤Ê¸¦µæ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î³Ø¹»¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ëÏÃ¤ÎÂ¿¤¯¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾ðÊó½èÍýÇ½ÎÏ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï°ÊÁ°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÊÙ¶¯¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÊÑ²½¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×¡ÖÃ»´ü´Ö¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â·ë²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Â¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Ï°ã¤¦µ°Æ»¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢2Ç¯¸å¡¢3Ç¯¸å¡¢5Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ø¥Ó¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤À¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥¬¥¿»á¤Ï»×½Õ´ü¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢ÍøÍÑ»þ´Ö¤¬Áý²Ã¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÂ¾¤Î¸¦µæ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£13ºÐ°Ê¹ß¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍøÍÑ»þ´Ö¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤ä³Ø½¬Ç½ÎÏ¤Ë¤è¤êÂç¤¤Êº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥¬¥¿»á¤é¤ÏÂçÂ¿¿ô¤Î»Ò¤É¤â(3Ê¬¤Î2)¤¬13ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÍøÍÑ¤·»Ï¤á¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï3¤Ä¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÆÍ¤»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢10¡Á14ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤Î´Ö¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó°ÍÂ¸¾É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¹âÉÑÅÙ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÈ¾¿ô¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Î4Ê¬¤Î1¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÇº¤ß¤òËº¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¡£¤µ¤é¤Ë¡¢11¡ó¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»ÈÍÑ¤¬³Ø¶È¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥×¥ê¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ï»×½Õ´ü¤ÏÇ¾¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¾¤¬·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤½¤Î¹½Â¤¤òÈùÄ´À°¤¹¤ë»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎºÇ½é¤Î1Ç¯´Ö¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢»×½Õ´ü¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³¶¤ÇºÇ¤âÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ÈÇ¾¤ÎºÇÂç¤ÎºÆÊÔÀ®¤¬¸«¤é¤ì¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ç¥£¥¬¥ó»á¤Ïº£²ó¤ÎÏÀÊ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¥×¥ê¤ËÇ¯ÎðÀ©¸Â¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤É¤Î¡¢Èó¾ï¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ý¥ê¥·¡¼¤òºîÀ®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦½½Ê¬¤Ê¾Úµò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤Ï15ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë·×²è¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¼ï¤Î»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Þ¥Ç¥£¥¬¥ó»á¤Ï¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¸ú²Ì¤¬¸½¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÍ±×¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£