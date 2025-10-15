¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤ÇX¹¹¿·¥¹¥È¥Ã¥×¡¡ºÇ¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡ÖÁª¼ê¸òÂå¡×
¡¡10·î14ÆüÌë¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡ÖÆüËÜÂåÉ½ vs ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡×¡£AÂåÉ½¤È¤·¤Æ²áµî¤Ë°ìÅÙ¤â¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¡¢ÆüËÜ¤¬¤Ä¤¤¤ËÎò»ËÅª¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤Î¾×·â¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¸ø¼°X¤òÄÀÌÛ¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»î¹çÃæ¤ÎÁª¼ê¸òÂå¤òºÇ¸å¤Ë¹¹¿·¤ò»ß¤á¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤¬È¯À¸Ãæ¡£ÇÔÀï¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÂç¤¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¢£¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ë¸ø¼°XÄÀÌÛ
¡¡»î¹ç¤Ï³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬°µÅÝÅª¤Ê¸Ä¿Íµ»¤È¹¶·âÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢Á°È¾32Ê¬¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿Áª¼ê¤Î²ÚÎï¤Ê¥Á¥Ã¥×¥Ñ¥¹¤«¤é¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥êÁª¼ê¤¬2ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦°ìÊýÅª¤ÊÅ¸³«¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¸ø¼°X¤Ï¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¤³¤¦Åê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖISSO É BRASIL¡ª¡Ê¤³¤ì¤¾¥Ö¥é¥¸¥ë¡ª¡Ë
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¡£¡Ö¹½¤¨¤ë¼é¤ê¡×¤«¤é¡ÖÃ¥¤¦¼é¤ê¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿ÆüËÜ¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¸åÈ¾25Ê¬¤Ë¤Ï¾åÅÄåºÀ¤Áª¼ê¤¬µÕÅ¾ÃÆ¤ò·è¤á¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¤ÎÅê¹Æ¤ÏÃ»¤¯¡¢
¡ÖGol do Japão.¡ÊÆüËÜ¤Î¥´¡¼¥ë¡ËJP 3-2 BR¡×
¡¡¤È¤À¤±µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î¡ÖÁª¼ê¸òÂå¡×¤òÅÁ¤¨¤ëÅê¹Æ¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¹¹¿·¤Ï¥Ô¥¿¥ê¤È»ß¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡XÃ´Åö¼Ô¤â¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤«¤é¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡×¤È¤¤¤¦°Û¾ï»öÂÖ¤Ë¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÂÇ¤Äµ¤ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡¡¡Ö0¾¡2Ê¬11ÇÔ¡×¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤¿ÆüËÜÂåÉ½
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÏÎò»ËÅª¤Ë¡ÖÉé¤±ÃÎ¤é¤º¡×¤ÎÂ¸ºß¡£AÂåÉ½Æ±»Î¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤¬0¾¡2Ê¬11ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¡¢¤ï¤º¤«3ÆüÁ°¤Î10·î11Æü¤Ë´Ú¹ñÂåÉ½¤ò5¡¾0¤Ç·âÇË¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î»Îµ¤¤¬¹â¤Þ¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢
¡ÖBAILA, BRASIL!¡ÊÍÙ¤ì¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡ª¡Ë¡×
¡¡¤È¤¤¤¦ÍÛµ¤¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Î¥ê¥Î¥ê¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â°µ¾¡¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÎÀ¼±ç¤òÇØ¤Ë¡¢¸åÈ¾¤ÇÅÜÅó¤Î3¥´¡¼¥ë¡£ÆîÊÆ²¦¼Ô¤Î¥ê¥º¥à¤ò´°Á´¤ËÊø¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡È²¦¹ñ¤ÎÊÉ¡É¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥ÉÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö3¡¾2¡×¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Îò»Ë¤ÎÈâ¤¬³«¤«¤ì¤¿½Ö´Ö¤ò¹ï¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÖÄÀÌÛ¡×¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¸ø¼°X¤ÏÄÌ¾ï¡¢»î¹ç½ªÎ»Ä¾¸å¤Ë¥¹¥³¥¢¤ä·ë²Ì¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÅê¹Æ¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃ´Åö¼Ô¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ö»î¹ç¸å¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿äÂ¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î°ìÀï¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤ê¹â¤¤½¸ÃæÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¡¢ÆÃ¤Ë¸åÈ¾¤ÎÀï½ÑÊÑ¹¹¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤òÁê¼ê¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®½ÏÅÙ¤ÈÄìÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ°õ¾Ý¤Å¤±¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¡×¡£¤½¤ÎÄÀÌÛ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëSNS¾å¤Î¸½¾Ý¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¾ÝÄ§Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢»î¹çÍâÆü¤Î15Æü¸áÁ°11»þÈ¾»þÅÀ¤Ç¤â¡¢Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¹¹¿·¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Substituição no Brasil:
Luiz Henrique 🔁 Estêvão
Lucas Paquetá 🔁 Richarlison
Carlos Augusto 🔁 Caio Henrique
— brasil (@CBF_Futebol) October 14, 2025
¡ã»²¹Í¡¦°úÍÑ¡ä
brasil¡Ê@CBF_Futebol¡Ë
¡Ê»³¸ý¹°¹ä¡ËPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By »³¸ý ¹°¹ä | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025101504.html