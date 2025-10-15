µð¿Í¡¦Ä¹Ìî¡¡ÎÞ¤Ê¤·¤ÎÇú¾Ð°úÂà²ñ¸«¡ª²¹¤«¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡ÈÂè£²¤ÎÁ¥½Ð¡É¡¡ºäËÜ¤ä¥Þ¡¼·¯¤é£µ£³¿ÍÄ¶°ÛÎã¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì
¡¡µð¿Í¤Ï£±£´Æü¡¢Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°úÂà²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡ÈÄ¹ÌîÀá¡É¤Ç²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤ë°ìËë¤â¡£ºÇ¸å¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤ÇÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é·×£µ£³¿Í¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ëËÜ¿Í¤â¶Ã¤¯°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¡£ÎÞ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤¿Ä¹Ìî¤é¤·¤¯¡¢¾Ð¤¤¤È²¹¤«¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿°úÂà²ñ¸«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î´é¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò¾®ÏÆ¤ËÊú¤¨¡È¹æµã½àÈ÷¡É¤òÀ°¤¨¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¤¿Ä¹Ìî¡£¤À¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö»ä¡¢Ä¹Ìîµ×µÁ¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤®¡¢Âç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥µ¥×¥é¥¤¥ºÊó¹ð¤Ç²ñ¾ì¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡¡»ØÆ³¼Ô¤Ç¤Ê¤¯Âç³Ø±¡¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¼êÅÁ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤ì¤Ð¡£¾¯¤·ÊÙ¶¯¤ò¤·¤ÆÍýÏÀÅª¤ËÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤È¡¢¿Ê³Ø¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢º£Ç¯£±£²·î¤Ë¼õ¸³Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸å¿Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ê³Ø¤òÁª¤Ö¤Î¤âÄ¹Ìî¤é¤·¤¤¤¬¡¢²ñ¸«¤Ç¤Ïµð¿Í´Ø·¸¼Ô°Ê³°¤Ë¤â´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬Â¿¤¯½Ð¤¿¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡££±£¹Ç¯¤«¤é£´Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿¹Åç¤Ø¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËËÍ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ÇÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¡£µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢µð¿Í»þÂå¤â´Þ¤á¤Æ£²ÇÜ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ãç´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡µð¿ÍÆþÃÄ¤ò´õË¾¤·¡¢¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¤µ¤ì¤ë¤âÆþÃÄµñÈÝ¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ë¤â¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë»ØÌ¾¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢É¬»à¤ËÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤¿Ìîµå¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢·è¤·¤Æ¤·¤ó¤ß¤ê¤È¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬Ä¹Ìî¤À¡£Ä¹Ìî¤Ë¤È¤Ã¤Æµð¿Í¤È¤Ï¡©¤ÎÌä¤¤¤Ë¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¤È½Ï¹Í¤ÎËö¡Ö¥×¥íÌîµå¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÁ²óÅú¡£¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤â¡ÖÂç³Ø¤Îº¢¤«¤é¥ß¥º¥Î¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¥ß¥º¥Î¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£
¡¡²ÖÂ«Â£Äè¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ëÎÞÉ¬»ê¤Î¾ìÌÌ¤â¡¢¥¾¥í¥¾¥í¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¡ÖÍè¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡ª¡×¤È¾Ð´é¡£ºÇ¸å¤ÏµÕ¤ËÄ¹Ìî¤¬¥á¥¸¥ã¡¼»ÖË¾¤Î²¬ËÜ¤Ë¡ÖÏÂ¿¿¡¢¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ê²ÖÂ«Â£Äè¤Ç¾ìÆâ¤ÏÂçÇú¾Ð¤À¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Î½ÐÈÖ¤ÏË¬¤ì¤º¡£¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤Ê¤·¤ÎÄ¹Ìî·à¾ì¤Ç£±£¶Ç¯´Ö¤Î¥×¥íÀ¸³è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þÄ¹Ìî¡¡µ×µÁ¡Ê¤Á¤ç¤¦¤Î¡¦¤Ò¤µ¤è¤·¡Ë£±£¹£¸£´Ç¯£±£²·î£¶ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢£´£°ºÐ¡£º´²ì¸©½Ð¿È¡£ÃÞÍÛ³Ø±à¤ò·Ð¤ÆÆüÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢£²£°£°£¶Ç¯Âç³Ø¼Ò²ñ¿Í¥É¥é¥Õ¥È£´½äÌÜ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤¬ÆþÃÄµñÈÝ¡£¥Û¥ó¥À¤Ë¿Ê¤ß£°£¸Ç¯¥í¥Ã¥Æ¤Ë£²°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤¬ºÆ¤ÓµñÈÝ¤·¤¿¡££°£¹Ç¯µð¿Í¤Ë£±°ÌÆþÃÄ¡££²Ç¯ÌÜ¤Î£±£±Ç¯¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢Íâ£±£²Ç¯¤Ë¤ÏºÇÂ¿°ÂÂÇ¡££±£¸Ç¯¥ª¥Õ£Æ£Á¤Çµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿´Ý²Â¹À¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤È¤·¤Æ¹Åç¤Ø°Ü¤Ã¤¿¡££²£³Ç¯¤Ëµð¿ÍÉüµ¢¡££±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£¸£µ¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£