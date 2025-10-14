¡Ú¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¡Û¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë½é¾¡Íø¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤±¤É¡Ä¡È¤¿¤Þ¤Ë¶¯¹ë¤Ë¾¡¤Ä¡É¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë»þ¤À¡£¤³¤Î£±¾¡¤ËÉâ¤«¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ£³¡Ý£²¤Ç»Ë¾å½é¤á¤Æ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¼êÊü¤·¤Ç´î¤Ù¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢·è¤·¤Æ¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ï¸«»ö¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢Á°È¾¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥É¥¤¥ÄÀï¤ä¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¼õ¤±¿È¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¡¢¤·¤«¤â¡¢¤¢¤Î»þ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ£²¡Ý£°¤Ç¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¸·¤·¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤ÏÁê¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤»¤Æ°ú¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤¿¤ÀÂÔ¤Á¹½¤¨¤ë¤À¤±¡£¤â¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥ß¥¹¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï¼º¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹¶¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¡¢Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶¤¦¡£¤³¤Î»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢ËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¥¥Ã¥¯¤òÆîÌî¤¬½¦¤Ã¤Æ£±ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¾ìÌÌ¡£¤¢¤½¤³¤Ç£²¡Ý£±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ë¡Ö¹Ô¤±¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢Àª¤¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó¾¡Íø¤Ë±¿¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤À¤±¤É¡¢¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯¹¶¤á»Ï¤á¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤ÆÈ¿¾Ê¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¤Í¡£
¡¡¸Ä¡¹¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢Æ²°Â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈà¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¼éÈ÷¤Ç¤Ï·èÄêÅª¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÁê¼ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÙ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤Î£³ÅÀÌÜ¤Ï¡¢Èà¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¿ÈÂÎ¤Î¶¯¤µ¤È¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤¬Â¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿¸«»ö¤Ê¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤è¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÃæÂ¼¤Î¥¥Ã¥¯¤¬Áê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ£²ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤ÏµÕ¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿É¬Á³¤Î·Á¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂ¦¤ËÌýÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤Í¡£´Ú¹ñ¤Ë£µ¡Ý£°¤Ç°µ¾¡¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÁ°È¾¤Ç£²ÅÀÀè¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Ëµ¤¤Î´Ë¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢´Ú¹ñÀï¤ß¤¿¤¤¤Ê±Ô¤µ¤Ï±Æ¤òÀø¤á¤Æ¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î¸Ä¿Íµ»¤âÌÄ¤ê¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î£±¾¡¤ËÉâ¤«¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¡£¤³¤Î¾¡Íø¤ÎÁ°¤Ë¥á¥¥·¥³¤Ë¾¡¤Æ¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÉé¤±¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤â¡¢¥³¥¹¥¿¥ê¥«¤ËÉé¤±¤Æ¥Ù¥¹¥È16¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Îò»Ë¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¶¯¹ë¤Ë¾¡¤Ä¡×¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤òÌÜ¤¶¤¹¤Ù¤»þ¤Ê¤ó¤À¤è¡£
¡¡Âç¶âÀ±¤ËÊ¨¤¯¤Î¤Ïº£Æü¤Þ¤Ç¡£ÌÀÆü¤«¤é¤Ï¤Þ¤¿³õ¤Î½ï¤òÄù¤á¤Æ¡¢¼¡¤ÎÀï¤¤¤ËÈ÷¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡²ø²æ¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¤ÇÄÏ¤ó¤À¾¡Íø¤ÏÂç¤¤Ê¼ý³Ï¤À¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼çÎÏ¤¬Éüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¡£Èà¤é¤¬Ìá¤Ã¤¿»þ¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¤É¤ó¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£ÍèÇ¯£³·î¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀï¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦±½¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¶¯¹ë¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤¦·Ð¸³¤³¤½¤¬¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÆ³¤¯»î¶âÀÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¡Ê¤»¤ë¤¸¤ª¡¦¤¨¤Á¤´¡Ë¡¿1945Ç¯£··î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢80ºÐ¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í½Ð¿È¡£Æü·Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Ï¥³¥ê¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ä¥Ñ¥¦¥ê¥¹¥¿¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¡£1972Ç¯¤ËÍèÆü¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆ£ÏÂÉÔÆ°»º¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¡Ê¸½¡¦¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£°úÂà¸å¤Ï¡Ö¤µ¤ï¤ä¤«¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¡×¤ÇÁ´¹ñ¤ò²ó¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤ë¡£¸½ºß¤Ï²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÊª¸À¤¤¤ÇÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò±Ô¤¯»Â¤ë¡£
【著者プロフィール】
¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¡Ê¤»¤ë¤¸¤ª¡¦¤¨¤Á¤´¡Ë¡¿1945Ç¯£··î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢80ºÐ¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í½Ð¿È¡£Æü·Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Ï¥³¥ê¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ä¥Ñ¥¦¥ê¥¹¥¿¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¡£1972Ç¯¤ËÍèÆü¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆ£ÏÂÉÔÆ°»º¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¡Ê¸½¡¦¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£°úÂà¸å¤Ï¡Ö¤µ¤ï¤ä¤«¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¡×¤ÇÁ´¹ñ¤ò²ó¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤ë¡£¸½ºß¤Ï²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÊª¸À¤¤¤ÇÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò±Ô¤¯»Â¤ë¡£
