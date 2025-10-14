¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë½Ð»ñ ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ø¤Î½©ÇÈ¤Î»×ÏÇ¤â
È¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢·Ð±ÄÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ëÆ±¶È¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë50²¯¥É¥ë¡ÊÌó7400²¯±ß¡Ë¤ò½Ð»ñ¤·¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¸þ¤±¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤ò¶¦Æ±³«È¯¤¹¤ë¡£
¡¡Î¾¼Ò¤¬¶¯¤ß¤ò»ý¤Äµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î¶ÈÀÓÉâÍÈ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÍ¢½Ð´ÉÍý¤Ê¤É¤Ç°µÎÏ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÇÀ¯¸¢¤Ë½©ÇÈ¤òÁ÷¤ë»×ÏÇ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï8·î¡¢¹ñÆâÀ¸»º¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë89²¯¥É¥ë¤ò½Ð»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÏÀ½Â¤¶ÈÉü³è¤òÌÜ»Ø¤¹À¯¸¢¤ÎÆ°¤¤Ë¸Æ±þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢À¯¸¢¤ËÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»²á¤®¤ì¤Ð¡¢¼«¼Ò¤Î·Ð±Ä¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬Äã²¼¤·¡¢¼«Æì¼«Çû¤Ë´Ù¤ë·üÇ°¤â¤¯¤¹¤Ö¤ë¡£
¡¡¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Î¥Õ¥¢¥ó»á¤Ï¡ÖÎò»ËÅª¤ÊÄó·È¤À¡×¤È¼«²è¼«»¿¤·¤¿¡£Ï·ÊÞ´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÏÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤Î³«È¯¤ÇÂç¤¤¯½ÐÃÙ¤ì¡¢¶ÈÀÓ¤¬°²½¡£È¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À¸»º¤ÎÀ¤³¦ºÇÂç¼ê¤Ç¤¢¤ëÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë¤ÎÇØÃæ¤Ï±ó¤Î¤¯¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡º£²ó¤ÎÄó·È¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬ÂçÈ¾¤Î¥·¥§¥¢¤ò°®¤ëGPU¡Ê²èÁü½èÍýÈ¾Æ³ÂÎ¡Ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄCPU¡ÊÃæ±û±é»»½èÍýÁõÃÖ¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Â¹ø¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡£
¡¡¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ø¤ÎÀ¸»º°ÑÂ÷¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»Ô¾ì¤Ç¤ÏÄó·È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´¿¿´¤òÇã¤¦¤³¤È¡×¡Ê¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÎÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÍ¢½Ð¤òÍÆÇ§¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢Æ±¹ñ¸þ¤±¤ÎÇä¾å¹â¤Î15¡ó¤òÄ§¼ý¤¹¤ë·×²è¡£°ìÊý¡¢ÊÆÃæÂÐÎ©¤Ë½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Ãæ¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤¬¼«¹ñ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±¼Ò¤ÎAIÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¹ØÆþ¤ò¶Ø¤¸¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤òÈò¤±¤¿¤¤¤È¤Î»×ÏÇ¤¬¤Ë¤¸¤à¤¬¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î·Ð±Ä¤¬º£¸å¹¥Å¾¤¹¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¯¡¢À¯¸¢¤«¤éÄÉ²Ã½Ð»ñ¤òµá¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Îー¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Äó·È¤¬µÈ¤È½Ð¤ë¤«¶§¤È½Ð¤ë¤«¡£Åú¤¨¤¬½Ð¤ë¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£
