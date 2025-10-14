この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『生活に役立つメンタルヘルス』が、「１０種類の心の病気を解説」と題して動画を公開。発言者である精神科医・臨床心理士の生活に役立つメンタルヘルスさんが、現代社会で増加している精神疾患の実態や、その種類、そして正しい理解の必要性について詳しく語った。



動画冒頭、発言者は「精神疾患は、心が弱い人がなるものではありません。特別な病気ではなく、高血圧や糖尿病のように、誰でもなる可能性があります」と強調。その原因について「脳の働きや心理状態、遺伝、家族や職場といった環境、生きがいや信仰など、さまざまな要素が複雑に絡み合っている」ことを指摘した。



精神疾患は世界人口の8人に1人が抱えており、日本でもその数は年々増加。「どの精神疾患も以前に比べて軽症化しているのが現代社会の特徴」とし、「普通に日常生活を送っているが、生きづらさという形で苦しむ人が増えている。見た目では分からなくても、精神疾患で辛い気持ちを抱えて生きている人が多い」と話す。



続いて、うつ病、不安症、強迫症、双極症、統合失調症、乖離症、適応障害・PTSD、複雑性PTSD、依存症、パーソナリティ症など、代表的な10の精神疾患について一つずつ特徴を紹介。「うつ病は精神疾患の約1/3を占めるほど多く、小学生から高齢者まで幅広くみられる」「不安症には、パニック症や社交不安症など複数のタイプがある」「依存症やパーソナリティ症は、自覚がないまま社会生活に支障をきたす場合も多い」と解説した。



また、「精神疾患は性格の問題ではない。自分がおかしいと自覚せず、まさか自分が精神科を受診するとは思わなかったというケースがとても多い」と世間の誤解や偏見についても言及。そして「薬を中心に治療方法も進歩し、病気を抱えながら働ける社会的な理解や支援も進んでいる」と現状をまとめ、「こじらせてしまうと回復まで長い時間がかかるので、いつもと違うなと感じたら早めに療養や治療を受けるようにしましょう」と呼びかけた。



動画の締めくくりでは「今回の動画を参考にして精神疾患への理解と適切な対処を心がけてほしい」と伝え、発売した書籍【精神科医とカウンセラーが解きほぐす、自分では気づけないうつのケツロン】が好評頂いていることと、「チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします」と視聴者へのメッセージとともに結んだ。