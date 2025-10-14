この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

Appleの最新完全ワイヤレスイヤホン『AirPods Pro 3』登場を受け、イヤホン・ヘッドホン専門店eイヤホンのPRスタッフで“2代目イヤホン王子”ことゆーでぃさんが、YouTubeチャンネルで「Apple AirPods Pro 3ってぶっちゃけどうなの？同価格帯ワイヤレスイヤホンと徹底比較レビュー！【Technics, Sony, Bose】」と題した動画を公開。人気のソニー『WF-1000XM5』、テクニクス『EAH-AZ100』、BOSE『QuietComfort Ultra Earbuds 第2世代』と比較しつつ、AirPods Pro 3の真価に迫った。



ゆーでぃさんは、実店舗ではApple製品の新品取扱がなく「なんとかご用意しました」と前置きしつつ、今回のAirPods Pro 3の進化について「ノイキャンの強化、会話感知機能、パーソナライズされた空間オーディオ、新しい心拍数センサー、リアルタイム翻訳など、かなり機能も追加され、全体的に進化」したと紹介。「音質で勝負しているタイプの製品では、やっぱりないかな」という独自見解も交え、「ライフスタイルガジェットとして作られている製品」と評価した。



同価格帯の人気3機種と比べると、「装着感はソニーが一番良かった」「テクニクスは分離感がめちゃくちゃ高く、最も繊細な音」「BOSEは低域が圧倒的」など、それぞれの長所短所を冷静に分析。AirPods Pro 3については「非常にバランスよくチューニングされていて、ターゲットを広く取った製品」としつつも、「音質重視の方なら他モデルが選択肢」と指摘。一方で、「ノイキャンと外音取り込みはAppleの勝利。イヤホンを付けてない時とあんまり変わりがないくらい超自然」と絶賛した。



また、会話感知機能やリアルタイム翻訳、ヒアリングチェックなど、AirPods Pro 3特有の先進機能にも注目し「機能面を重視したいという方はかなりお勧め」と強調。「Apple製品で固めている人にはAirPods Proがベスト。Appleエコシステムで便利に使える」との提案もあった。



動画の締めくくりでは「どこを一番に取るかで選択肢は変わってくる。ノイキャンが強い方がいい、自然な外音取り込みがいい、音質重視…人によって選び方は違うので、少しでも参考になれば」とメッセージ。さらに「テクニクスのマイク音声が抜群に良かった」とサプライズ評価を述べ、「また次の動画でお会いしましょう」と動画を結んでいる。