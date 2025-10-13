「信じられない」「理解不能」欧州名門に加入の日本人２選手がほぼ戦力外状態…“冷遇”にOBが苦言「インパクトを残すために来たんじゃないのか」
今夏にスコットランドの名門セルティックに加入した山田新や稲村隼翔は、ほとんど出番を得られていない。
セルティック専門サイト『67 HAIL HAIL』によるとOBのピーター・グラント氏は、両選手がヨーロッパリーグ（EL）の登録外となり、リーグ戦でも出場機会を得られていないことに言及。ジャマイ・シンプソン＝ピュージーと合わせ、新加入ながら実質的に戦力外となっている３選手について首を傾げた。
グラントは「（セルティック夏の補強で）唯一理解できないのが、ピュージー、シン（山田）、サイドバック（稲村）の獲得を了承したことだ。彼らの獲得を認めたのに、EL登録外なのは、かなり信じられないことだと思う。ユースの選手ではないからね」と話している。
「彼ら３人はトップチームでインパクトを残すために来たんじゃないのか。それでチームに入らないのか？ それが監督の選択なら、『どうして３人獲得して欧州登録外なのか』と不思議だろう」
「特に、ただチームの一員になるだけでなく、チームにインパクトを残す準備ができた選手たちこそ必要だと分かっていたのだからなおさらだ。それなのに、彼らはチーム入りすらしていない。それでブレンダン・ロジャーズ監督が承認していたというのなら驚くよ」
随所でチグハグなところがうかがえる今季のセルティックは、これから調子を上げていけるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
