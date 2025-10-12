ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

これは履きやすすぎる…！やっぱり間違いない【ニューバランス】のスニーカーをAmazonでチェック！



【new balance(ニューバランス)】スニーカー U574 は、大人気ブランド・ニューバランスのアイコニックモデル。季節にフィットする落ち着いたカラートーンでシックに彩り、スエード/メッシュアッパーで風合い豊かに仕上げた。ユニセックスサイズ展開。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】



ミッドソールとアウトソールの各パーツの硬度を見直し、クッション性とグリップ性を向上。さらにインソールもEVAからPUに素材変更し、グレードアップした。

→【アイテム詳細を見る】



「574」モデルの特長のひとつである安定感のあるラストをアップデートし、ホールド性を向上するとともに美しいフォルムを実現。

→【アイテム詳細を見る】



Nマークはリフレクター仕様で高級感が溢れる。アッパーの構造を根本から見直し、パーツの数や工程を削減。足あたりをスムースに、フィット感を向上させた。