ツキノワグマ（資料画像）２０２３年 秋田・仙北市で撮影

秋田県警によりますと、秋田市飯島地内で８０代の男性がクマに襲われ額にけがをしました。男性は意識があり会話のできる状態だということです。

秋田県内でクマによる人身被害が起きたのは６日連続です。