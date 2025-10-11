「多くの選手にできないことができる」プレミアの39歳レジェンドが日本人MFを絶賛！「ファンの大のお気に入りだ」
パラグアイ、そしてブラジルという強豪と戦う機会を逃したのは残念だ。しかし、この機会が復調につながることが期待される。
ブライトンに所属するMF三笘薫は、10月の日本代表戦で招集外となった。森保一監督はクラブと連携し、メディカルスタッフの見解を踏まえての判断と明かしている。そして選手は５日のプレミアリーグ第７節ウォルバーハンプトン戦を欠場した。
左足首の問題で今シーズン初めての欠場を余儀なくされた三笘だが、代表同様にブライトンにとってもその存在は大きい。それだけに、チームのベテランも復帰を待ち望んでいる。
地元メディア『The Argus』によると、プレミアリーグのレジェンドであるジェームズ・ミルナーは「試合を変えることができ、何かを起こせるような選手は必要だ」と、三笘について話した。
「もちろん、彼はファンの大のお気に入りだし、彼らを興奮させるような選手だ」
「彼は多くの選手にできないようなことができる。だから、このチームの重要な一員であり、いなければその不在を感じるような選手であることは間違いない」
今季の三笘はマンチェスター・シティ戦でアシスト、ボーンマス戦で得点を記録。ここまでリーグ戦６試合で１得点・１アシストという成績で、パフォーマンスが低調との批判もある。
だが、ミルナーが話したように、三笘が特別な選手であることは周知のとおり。コンディションを整え、調子を上げていけるように期待したい。
なお、ブライトンは再開後の初戦でニューカッスル、その翌節でマンチェスター・ユナイテッドと対戦。続くリーグカップでアーセナルと戦い、さらに田中碧が所属するリーズ、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスとの対戦が控えている。
