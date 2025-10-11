米ドジャース・大谷翔平選手（31）の個人口座から約1700万ドル（約26億円）を不正に引き出した水原一平受刑者（40）の事件。ギャンブルの胴元とされるマシュー・ボウヤー被告（50）は、違法なスポーツ賭博の運営やマネーロンダリングなどの罪で禁固1年1日の実刑を言い渡された。8月上旬には、水原受刑者とのやりとりなどを書いた"暴露本"を出版していたことも話題になった。

【写真】ボウヤーと笑顔でポーカーに興じる水原一平。ホテルで大谷が真美子さんに見せた「覚悟の表情」

刑務所に収監される10日10日の出頭期限の直前、ボウヤーは取材に応じ、「大谷マネー」の使い道について赤裸々に明かしたのだった。ノンフィクションライターの水谷竹秀氏がレポートする。（敬称略）

＊ ＊ ＊

「大谷マネー1700万ドル（約26億円）のうち、1300万ドル（20億円）はラスベガスのカジノでギャンブルにつぎ込み、全てスってしまったんだ。残りは違法賭博を一緒に運営していた仲間に渡したり、あとはロールスロイスを買ったり、だね」──10月10日の収監を前にボウヤーに電話取材を申し込むと、本人は悪びれもせずにこう語った。

ボウヤーは2021年9月、カリフォルニア州サンディエゴのホテルで開かれたエンゼルス関係者とのポーカーゲームで大谷の元通訳、水原一平と知り合った。この出会いをきっかけに水原はボウヤーが運営するスポーツ賭博に賭け始め、負け続けて借金が膨らんだ。この返済のために、水原は大谷の口座から50万ドルほどの大金を何度もボウヤーの仲間たちの口座に送金したのだった。

仲間から大谷マネーを受け取ったボウヤーは、家族や友人たちを連れてプライベートジェットに乗り込み、ネバダ州ラスベガスにあるカジノリゾート「リゾート・ワールド」などの高級カジノへ通ったという。

「カリフォルニア州の自宅から車で15分ぐらいのところにプライベートジェットの乗り場がある。カジノ側から用意された飛行機に乗って『リゾート・ワールド』に2年間で80回通ったよ。1回につき3〜4日滞在し、最高級の部屋に滞在したんだ」

2021年6月にオープンした「リゾート・ワールド」は、88エーカーという広大な敷地にそびえる、真っ赤な本を開いたような巨大な建物が特徴だ。その全面が煌びやかなLEDスクリーンに彩られている。リゾート内には、ヒルトン、コンラッドヒルトン、クロックフォードと、3つの異なる高級ホテルのブランドが同居している。

ボウヤー一家が宿泊していた「パレス」はクロックフォードに属し、部屋の広さは650平方メートル。スイートルームが4部屋あり、他に室内プール、ミニシアタールームのほか、ビリヤード台が設置されたゲームルームなどが完備され、見るからにゴージャスな雰囲気を醸し出している。ボウヤーはその部屋を拠点に優雅なひとときを過ごしながら、大谷マネーでまさしくカジノ三昧の日々を送っていたのだ。

「仲間の口座に送金された大谷マネーを『リゾート・ワールド』に送金し、それをギャンブルに注ぎ込んだ。大半はバカラだ。ブラックジャックもたまにやったね。1回のカジノ旅行で負けた最高額は200万ドル（約3億円）だ。それでもやめられなかった。俺はギャンブルが好きだから」

米捜査当局の調べによると、ボウヤー被告は大谷マネーのうち少なくとも930万ドル（約14億円）をカジノに送金し、自身や仲間のギャンブルに使われたことが明らかになっており、今回の取材ではそれ以上にギャンブルに注ぎ込んでいたことを認めた形だ。このカジノへの送金が、マネーロンダリングに当たるとされた。

このほかボウヤーは大谷マネーの一部を使い、スポーツ賭博にも手を出していた。

「スーパーボウルっていうアメリカンフットボール（NFL）の優勝決定戦で一発勝負に挑み、420万ドル（約6億4000万円）勝ったこともあるよ」

16歳からギャンブル依存症だったというボウヤーは、大谷マネーを得たことで、ギャンブル熱にさらに拍車がかかった。大谷の口座から50万ドルのカネが数週間おきに送金され、いつかは捜査当局の目に留まるリスクを懸念はしていたが、「欲のほうが勝ってしまった」と述懐する。

そのボウヤーでさえも驚かされたのが、水原の尋常ならざる賭け方だった。水原は2021年9月から約2年半の間、スポーツ賭博に計約1万9000回賭けた。1日当たり平均25回の計算になるが、ボウヤーにはこんな記憶がある。

「一平は1日で多い時に100回以上は賭けていた。200回は少し誇張しているかもしれないが、それぐらい賭けた日もあったような気がする。あの大谷が試合してる最中にも賭けていたよ。あんな負け方をするヤツは聞いたことがない。彼はクレイジーだ」

水原が勝った総額は1億4200万ドル（約217億円）で、負けは1億8200万ドル（約278億円）。トータルで4000万ドル（約61億円）のマイナスだった。この結果、水原はボウヤーに対しても2400万ドル（約37億円）の借金を背負ったが、ボウヤーはこう言い切る。

「一平に返済してもらうつもりはないよ。そんな大金を将来、手にすることはないだろうから」

大谷マネーに溺れ、ギャンブルに歯止めが掛からなくなったボウヤーと水原。水原は6月半ばにペンシルベニア州の刑務所に収監されたが、ボウヤーは10日に米当局に出頭し、収監先が決まる。希望しているのは、自宅から最も近いカリフォルニア州サンタバーバラにある「ロンポック刑務所」だが、水原と同様、それが叶うかどうかは不明だ。

「出頭には妻について来てもらう。塀の中での生活を考えるとストレスだ。家族のこと、そして何より子供のことが心配なんだ。5歳の息子、キングストンには『パパは仕事でしばらく家を留守にする』としか伝えていない。刑務所なんて言っても、わからないからね」

出所したら「日本で暴露本を出版したい」と意気込むボウヤー。すでに米国内で自費出版した暴露本『RECALIBRATE（再出発）』を日本向けに塀の中で書き直すつもりだという。はたして彼の口からこれ以上、語られる真実はあるのだろうか。

【プロフィール】水谷竹秀（みずたに・たけひで）／1975年、三重県生まれ。上智大卒。新聞記者、カメラマンを経てフリーに。2004〜2017年にフィリピンを中心に活動し、現在は拠点を日本に移す。2011年『日本を捨てた男たち』で開高健ノンフィクション賞を受賞。最新刊は『ルポ 国際ロマンス詐欺』（小学館新書）。2022年3月下旬から5月上旬にはウクライナで戦地を取材した。