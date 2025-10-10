ディスプレイ 台座 KU UGA EDITION】 2026年2月 発送予定 価格：3,630円

バンダイは、玩具ディスプレイ台座「ディスプレイ台座 KUUGA EDITION」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月10日13時より予約受付を開始した。発送は2026年2月を予定し、価格は3,630円。

本商品は「仮面ライダークウガ」シリーズの玩具ディスプレイに最適なディスプレイ台座で、「CMS」シリーズなどのベルト形状の玩具等を巻き付けて飾ることができる変身ベルト用の台座となっている。

仮面ライダークウガのライダーズクレストとリント文字を天面にプリントし、本体カラーを石棺イメージのカラーリングとなっている。

付属の拡張パーツとアジャストパーツをバックル下部分に取り付けることにより、サイズの調整と安定してバックルを支えてディスプレイすることができる。

ディスプレイ台座 KUUGA EDITION

2026年2月 発送予定

価格：3,630円

サイズ：直径約200mm、高さ約160mm、外周約630mm

(胴回りサイズ：約630mm～約790mm（調整可能））

(C)石森プロ・東映