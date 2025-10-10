「腰が抜けるほど美味しかった！」　仙台勤務時代に知った「はらこ飯」の味　厳選5軒「はらこ飯」と「牡蠣」、宮城の秋のご当地味覚

長い仙台生活の中で、一番美味しかったものは何ですか？と聞かれたら、迷わず「はらこ飯」と答えます。秋鮭を甘めのしょうゆで煮込み、残った煮汁やはらこ（イクラ）を使って仕上げたのが「はらこ飯」です。

8年間住んだ仙台、亘理で見つけた思い出のお店『かとうや』

仙台から電車で約30分、海岸線を南下した場所にある宮城県亘理町（わたりちょう）の郷土料理として有名です。この地域では、毎年秋になると産卵を迎えたサケが遡上することから「はらこ飯」は生まれました。

初めて食べたのは、2002（平成14）年くらいでしょうか。たまたま寄ったお店は同地にある『かとうや』。のれんに大きく書かれた「はらこめし」に惹かれ注文したところ、食べた瞬間あまりの美味しさに腰が抜けそうになりました。口の中で溶けるような具材のマリアージュと滋味深い味わい。こんな料理があるんですね。

海岸沿いにある亘理町は、2011（平成23）年の東日本大震災で大きな被害を受けます。当時、筆者は8年住んだ仙台を離れ、千葉で勤務していました。3月11日は会社での宿泊を余儀なくされ、テレビに映る亘理の様子を見ながら茫然としたことを思い出します。『かとうや』は震災後、多くの困難を乗り越え営業を再開しましたが、防潮堤のかさ上げによる立ち退きで数年後に店を畳んだようです。

亘理のマーケットの中で見つけた『魚屋hide』

先日、久しぶりに亘理町へ。20年ほど前、ふと出会った「かとうや」のように、奇跡をもとめて街をブラブラしてみました。しばらくすると、たぶん震災後作られたマーケットでしょうか、平屋建ての新しい建物が見えてきました。中には何軒か食堂もあるようです。いい感じだな、と思って入ったお店は『魚屋hide』。はらこ飯の看板もあり、期待が膨らみます。

魚屋hide（外観）

中に入ると、美味しそうな銀たらやつぼ鯛の照り焼きなどが、持ち帰り用としてショーケースに並んでいます。店名の通り魚屋さんがやっているようですね。左手にはカウンターとテーブルが、奥には座敷があります。

早速「はらこ飯」を注文し、15分ほどで愛しの料理と再会しました。まず見た目が美しい。ピンクのサケと赤いイクラ、そして煮汁で炊き込んだご飯の競演。一口食べた瞬間、『かとうや』の味を思い出しました。口の中でとける触感、奥深い味、めちゃくちゃ美味しい。

魚屋hide（はらこ飯）

奇跡が起きた！お店の人も『かとうや』の大ファンだった

奇跡が起きました。付け合わせの、「氷頭（ひず）なます（鮭の軟骨を酢漬けにしたもの）」も絶妙な味わいで旨い。茶碗蒸しやあら汁にも大満足して会計の時間です。

お店の女性に「久しぶりに食べましたがとっても美味しかったです」と伝えたところ、「いつごろいらしてましたか？」、「震災の前です。今はお店を閉めたようですが、『かとうや』でよく食べていました」、「そうなんですか、私も『かとうや』さんの大ファンでした。お蕎麦もラーメンも美味しかったですね」、と思いがけず会話がつながりました。

こんなに嬉しい『かとうや』との邂逅があるとは。幾多の困難にもめげず、人と食のエピソードは語り継がれます。

「特製はらこめし膳」はボリュームが凄い！有名レストラン『田園 亘理店』

では、亘理でもう1軒、同地の有名なレストラン『田園 亘理店』にご案内しましょう。秋はもちろん「はらこめし（同店のメニュー表記）」、冬になると「ほっきめし」や「かきめし」、夏は「あなごめし」などメニューは豊富で、老若男女楽しめるお店です。

田園

普段から腹八分目を心がけている筆者ですが、「はらこ飯は別腹」とばかり頂いたのは「特製はらこめし膳」。刺身や天ぷらもついて凄いボリュームです。もちろん夜は何も食べませんでした（笑）。

田園（特製はらこめし膳）

秋は「はらこ飯」が人気、仙台市内の居酒屋『どん亭』

最後に仙台市内で「はらこ飯」を食べられるお店をご紹介します。仙台市交通局東西線の「大町西公園」駅から徒歩5分にある『どん亭』（青葉区大町）です。仙台駅からでも30分以内で歩けるほどの場所にあります。仙台駅とは反対方向に10分も歩けば、広瀬川が流れています。各種定食からお寿司まで幅広い食事がある居酒屋ですが、秋は「はらこ飯」が人気です。

どん亭

ご紹介した3店の味の傾向を記すと、『魚屋hide』だけサケが照り焼き風に表面がツヤっており、触感もパリっとした感じです。サケを煮た後焼いているのでしょうか。ほか2店は煮たままのサケのようです。器も盛り付け方も味もお店それぞれ。こんな楽しい「はらこ飯」ワールドにぜひ皆さまもどっぷり浸かってはいかがでしょうか。

どん亭（はらこ飯）

以上、筆者は1日3回食べてもいい（笑）「はらこ飯」のご紹介でした。

牡蠣三昧の定食が絶品、まさに「海のミルク」

さて、もう一つ、秋冬の宮城県の味覚と言えば、三陸から松島にかけた「牡蠣」が有名です。当地も大震災では甚大な被害を受けましたが、生産者の皆さま、関係の皆さまの尽力で、今でも広島県につぐ全国第2位の生産量を維持しています。

仙台で仕事をしていた2000年代は、松島の牡蠣を取扱う飲食店に訪問したことも数知れず。震災後は会社のボランティアに応募し、松島の牡蠣漁師のお手伝もしました。日本三景で有名な松島。今日は牡蠣が売りの2店をご紹介します。

松島（国重要文化財「五大堂」と松島の風景）

最初のお店は『焼がきハウス』です。JR松島海岸駅から徒歩約10分。『松島さかな市場』の隣にお店があります。最初に券売所でチケットを買います。

焼がきハウス

筆者が選んだのは「松島焼きがきセット」。焼き牡蠣が5個、ご飯にも牡蠣が3〜5個、お味噌汁にも3〜5個というまさに牡蠣三昧の定食です。焼きがきはどこまでもクリーミーで、口の中に甘さが広がります。まさに「海のミルク」ですね。

焼がきハウス（松島焼がきセット）

牡蠣と言えば白ワインですが、一緒にいただいた缶チューハイがまるで高級シャンパンになったような錯覚に陥ります（笑）。産地は石巻を中心とした南三陸の牡蠣を使っているそうです。ちなみにエリア別では石巻界隈の牡蠣が宮城県内シェア40%程度と一番高いとか。

近くには『かき小屋』という松島観光協会の直営店もあります。さぞかし繁盛しているかと思いきや、今シーズンはまだ開店していないそうな。当店は松島産の牡蠣だけを提供するようで、この数年収穫の時期が年々遅れているそう。気候変動による海水温暖化の影響もあるのかもしれません。一日も早い営業開始を期待しています。

海を食べているようなみずみずしい牡蠣、芭蕉も眺めた松島海岸の絶景

もう1店、松島海岸駅からすぐにある『たからや食堂』をご紹介します。当店の牡蠣も南三陸産だそうです。注文したのは「牡蠣の蒸し焼き（4個）」です。

たからや食堂

ご覧の通り、立派な貝に美味しそうな牡蠣が鎮座しています。店主からは「さっきまで海にいたので、何もつけないで食べてください」と言われました。たしかに海を食べているような感覚に襲われるみずみずしさでした。

当店は牡蠣料理の他にも「いくら丼」、「てんこ盛りしらす丼」、ご当地感満載の「笹かまフライ定食」などなど、メニューが豊富です。目の前は松島海岸。松尾芭蕉（1644〜94年）も唸った絶景を見たあとは、是非当店にお運びください。

たからや食堂（牡蠣の蒸し焼き４個）

今日は仙台（宮城）シリーズ最終回として、これから旬を迎える「はらこ飯」と「牡蠣」を取り上げました。来年2026年で東日本大震災から15年になりますが、久しぶりに訪問した亘理も松島も活気にあふれ、大いに賑わっていました。筆者にできるお手伝いは限られていますが、今後も全国の被災地に足を運び、美味しいご当地グルメを紹介していきたいと思います。

文・写真／十朱伸吾

おとなの週末Web専属ライター。全国のご当地グルメを求めて40年余。2013年には、“47都道府県食べ歩き”を達成した。訪れた飲食店は1万軒をゆうに超える。旅と食とお酒をこよなく愛するオプチミスト。特にビールには一家言あり。競馬と写真とゴルフも趣味。週1の自転車ツーリングとサウナでダイエットにも成功した。好きな言葉は「発想力は移動時間に比例する」。

