¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÏÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Æ¯¤¤«¤±¤¿¡£¤À¤¬¡Ä¡×²ø²æ¤òÊú¤¨¤ëµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª½Ð¤ËÈÖµ¼Ô¤¬¶ì¸À¡¡¡Ö¥½¥·¥¨¥À¤Ë¤âÈó¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÍýÍ³¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡¥¿¥±¡¦¥¯¥Ü¡Êµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ë¤Îº¸Â¼ó¤ÎÄË¤ß¤Ï¾éÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¿¼¹ï¤Ë¼õ¤±»ß¤á»Ï¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¼«¿È¤âÄË¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤Þ¤±¤ËÌñ²ð¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤¬¤É¤³¤ò½³¤Ã¤¿¤êÆ§¤ß¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¡¢»î¹ç¤«¤é¾Ã¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡¤³¤Îº®Íð¤ÎÃæ¡¢¥¿¥±¤Ï¹µ¤¨¤Ë¹ß³Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤«¤±Î¥¤ì¤¿¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹¤À¡£
¡¡¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥¿¥±¤Ï£²¤Ä¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÎ×¤à10·î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥½¥·¥¨¥À¤Ï¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Æ±¤¸¤¯ÂåÉ½Àï¤ÇÉé½ý¤·¤¿¥é¥ß¥Í¡¦¥ä¥Þ¥ë¤Î¾·½¸¤Ë¹³µÄ¤·¡¢ÃÑ¹ü¤ÎÄË¤ß¤òºÆÈ¯¤µ¤»¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¼è¤ê¾Ã¤·¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥¬¥¯¥é¥Ö¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥½¥·¥¨¥À¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©»ä¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡Ø¥Î¥Æ¥£¥·¥¢¥¹¡¦¥Ç¡¦¥®¥×¥¹¥³¥¢¡Ù¤Ï¡¢Èà¤¬ÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦Æ¯¤¤«¤±¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¬¡¢Í½ÁÛÄÌ¤ê¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤Ï¼Â¤ò·ë¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢£µÆü¤Î¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥ÎÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ë±¿Ì¿¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¹Í¤¨Êý¤ÏÃ±½ã¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¨¥ó¥Æ´ÆÆÄ¤Î¤â¤Î¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï³Æ¼«¤¬¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¤À¤±¤À¡£Íø¸Ê¼çµÁ¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¡¢¥¯¥é¥Ö¤âÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤·¤«µ¤¤Ë¤«¤±¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ìÃ¯¤«¤¬ÅÝ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ï¿Í´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æµ¡³£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤Ë¤âÈó¤¬¤¢¤ë¡£¥¿¥±¤¬Éé½ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢±ÇÁü¤Ç¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³´ÆÆÄ¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤ÇÂç¾æÉ×¤À¡×¤È¿¿¼Â¤ò¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Éé½ý²Õ½ê¤Ë²¿ÅÙ¤â¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë»Ñ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤¬¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£º£Æü¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï½éÊâÅª¤Ê¥ß¥¹¤À¡£
¡¡¤½¤Î´Ö¡¢¥½¥·¥¨¥À¤ÏÄ¶Äã¶õÈô¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Î£´Ê¬¤Î£±¤ò½ª¤¨¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦»þÅÀ¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÏÌ¤´°À®¤Ç¡¢Ì¤ÃÎ¿ô¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¡¢»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢Áê¼ê¤ò²¡¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¡¼¥¸¥çÀï¤Ç¤â61Ê¬¤Ë¥¿¥±¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¸åÈ¾³«»Ï»þ¤Î¥Á¥å¥ê¥¦¥ë¥Ç¥£¥ó¤ÎÀª¤¤¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥Î¥¨¥¿¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬ÃÙ¤«¤ìÁá¤«¤ì¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¼«ÌÇ¤·¤Æ¾¡¤ÁÅÀ¤òÆ¨¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤¬Éº¤¤¡¢ºÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¿¥±¤Ï£²ÅÙ¤ÎÄËÎõ¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÍí¤à¤³¤È¤â¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥é¡¼¥¸¥ç¤Î¥¤¥Ë¥´¡¦¥Ú¥ì¥¹´ÆÆÄ¤Ï¥Ñ¥Á¥ã¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¤òÅêÆþ¤·¤Æ¥Ú¥Ã¥×¡¦¥Á¥ã¥Ð¥ê¥¢¤È½ÄÊÂ¤Ó¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Î¼éÈ÷¤ò¸ü¤¯¤·¤¿¡£Èà¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¸òÂåºö¤¬´°àú¤ËÀ®¸ù¤·¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤òÉõ¤¸¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¹¶·â¤«¤é¥¨¥¹¥Ô¥Î¤¬·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
¡¡¤³¤Î¼ºÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥½¥·¥¨¥À¤Îµ¢¿Ø¤ÎÃÙ¤µ¤¬Ã×Ì¿½ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¿¥±¤âÇØÁö¤¹¤ë¤Î¤òÂÕ¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤·¤«¤·¼¡¤Î£²¤Ä¤ÎÍýÍ³¤ÇÈà¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¡££±¤Ä¤Ï¡¢Èà¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÉé½ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÈà¤¬¼õ¤±»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Á¥ã¥Ð¥ê¥¢¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£ÆÀÅÀ¼Ô¤Î¥¨¥¹¥Ô¥Î¤Ï£±ÎóÁ°¤Î¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤¬µì¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ö¥¢¥È¡¼¥Á¥ã¡×¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥ë¥¤¥¹¡¦¥¦¥é¥ó¥¬¤Ï¡¢Ëè»î¹ç2¤Ä¤Î¤³¤È¤òµ§¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££±¤ÄÌÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥½¥·¥¨¥À¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¡¢£²¤ÄÌÜ¤ÏÏ·µà²½¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç²¿¤âÌäÂê¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥±¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´ü¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤ëº£¡¢²æ¡¹¤Ï£²¤Ä¤Î¤³¤È¤òµ§¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡££±¤ÄÌÜ¤ÏÌµ»ö¤Ë²ø²æ¤Ê¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ£²¤ÄÌÜ¤Ïµ¢¹ñ¸å¡¢Èà¤Î²ø²æ¤«¤é¤Î²óÉü¤¬¥½¥·¥¨¥À¤ò¤³¤ÎÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤«¤éµß¤¤½Ð¤¹¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÀè¤Ëº¹¤·¹þ¤à¸÷¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¥ß¥±¥ë¡¦¥ì¥«¥ë¥Ç¡Ê¥Î¥Æ¥£¥·¥¢¥¹¡¦¥Ç¡¦¥®¥×¥¹¥³¥¢¡Ë
ËÝÌõ¡ü²¼Â¼Àµ¹¬
¡Ú²èÁü¡Û¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡õ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¡ªÆîÊÆÀª¤È¤ÎÏ¢Àï¤ËÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
