JISOO¡ÊHANA¡Ë¤ÈLEO¡ÊBE:FIRST¡Ë¤¬¡ÖStare In Wonder¡×¥À¥ó¥¹¡ª¡Ö¥Òー¥ë¤Ç¥´¥ê¥´¥ê¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÃÂÀ¸Æü°ì½ï¤ÎÇ¯Ä¹¥³¥ó¥Ó¤À¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î¥°¥ëー¥×¤Î¥Ýー¥º¤·¤Æ¤ë¡×
¢£ºÇ¸å¤Ï¥¸¥¹¤¬BESTY¥Ýー¥º¤ò¡¢¥ì¥ª¤¬HANA¥Ýー¥º¤òÈäÏª
¡ÚÆ°²è¡Û¥¸¥¹¤È¥ì¥ª¤Î¡ÖStare In Wonder¡×¥À¥ó¥¹¡¿¡ÖBAD LOVE¡×¥À¥ó¥¹①～②
HANA¤ÎJISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¤ÈBE:FIRST LEO¡Ê¥ì¥ª¡Ë¤¬BE:FIRST¤Î³Ú¶Ê¡ÖStare In Wonder¡×¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ëÆ°²è¤¬BE:FIRST¸ø¼°TikTok¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Ï²£ÊÂ¤Ó¤Ç¡¢¥¢¥¤¥½¥ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÁÇÁá¤¯¼êÂ¤òÆ°¤«¤·¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Ï¥¸¥¹¤¬BESTY¥Ýー¥º¤ò¡¢¥ì¥ª¤¬HANA¥Ýー¥º¤ò¥¥á¤ÆÆ°²è¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¸¥¹¥Òー¥ë¤Ç¥´¥ê¥´¥ê¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÃÂÀ¸Æü°ì½ï¤ÎÇ¯Ä¹¥³¥ó¥Ó¤À¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î¥°¥ëー¥×¤Î¥Ýー¥º¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªHANA¤ÎSNS¤Ë¤â¤Õ¤¿¤ê¤ÇHANA³Ú¶Ê¡ÖBAD LOVE¡×¤òÍÙ¤ëÆ°²è¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£