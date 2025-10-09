この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザー・鳥海翔氏が本質を語る！投資の辞め時の現実『【節約も積立もしなくていい】資産2,000万円と資産3,000万円の差は大きい！老後安泰したいならここまで目指せ！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『【節約も積立もしなくていい】資産2,000万円と資産3,000万円の差は大きい！老後安泰したいならここまで目指せ！』とのタイトルで、投資アドバイザー・鳥海翔氏が“投資のやめ時”を自身のYouTubeチャンネルで切り込んだ。投資は早く始めるほど有利だという常識を踏まえたうえで、「それでは、辞め時はいつか？」に真正面から答えているのが本編の肝だ。長く続けるのが正だという空気に対し、「死んだら意味がない」と現実に引き戻す視点が効いている。



辞め時の物差しは2本柱だ。1つ目は「毎月の必要額×30年」を用意できたら一区切りという考え方。必要額は“生活費－年金”の差額で、例えば月5万円なら1,800万円、月10万円なら3,600万円、月15万円なら5,400万円が目安になる。2つ目は健康寿命だ。男性72歳、女性75歳あたりを境に、“増やす”から“使う”へフェーズ移行を意識する。年齢と資産を並べて見る発想が、抽象論を実践に落とす。



金額別のシミュレーションも具体的だ。資産1,000万円なら、年利5％前提で月5.3万円を30年受け取れる計算。年金プラス5万円ならギリギリ可能だが、インフレも相場も保証はない。現役なら積立は継続した方が安全である。2,000万円なら月10.6万円（年利5％）の取り崩しが見込め、年金プラス10万円は概ね可能だが、下振れもあるため減額してでも積立継続が無難という見立て。3,000万円に達すると月15万円程度が射程に入り、普通の生活水準なら積立停止と取り崩し開始を視野に入れられる。より豊かな暮らしを求めるなら継続投資で上を狙えばよい。



タイトルどおり、「2,000万円」と「3,000万円」の差は生活の余裕度ではっきり出る。2,000万円は“条件付きで成立”、3,000万円は“余力を持って選べる”。この1,000万円差が、積立停止の判断や“使い始める勇気”に直結するという示し方が明快である。



取り崩しに入る際のルールもシンプルで強い。現金は“毎月必要額の2年分”を別枠で確保。相場がピーク比20％以上落ちたら株は当面売らない。回復後に再開する。その間は現金でつなぐ。年に1回は残高と取り崩し方針を点検し、使えていない・使い過ぎを是正する。いずれも資産寿命を延ばすための地味だが効く習慣である。



最後に鳥海氏は原点に戻す。「何が実現できたら満足か」を、増やしているうちに決めておくべきだと語り、「増やすために生きるのではなく、使うために増やしてきたはず」だと示す。具体的な計算手順や年1回チェックの運用例、相場急落時の“売らない”判断の基準は本編で語られている。自分の数字に置き換えたい人はぜひ確かめてみてほしい。本編は、老後資金の取り崩し開始時期と目標資産を見極めたい人にとっても有用な指針となるはずだ。