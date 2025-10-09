フレンチの名店「フロリレージュ」が手掛けるバーが麻布台ヒルズに！（東京・神谷町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は「Florilege」の上階に誕生した料理に寄り添う革新的なバー。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載！

SODDEN FROG（東京・神谷町）

Urashima Ichijikutaro 写真：お店から

2025年8月、神谷町駅直結の複合商業施設「麻布台ヒルズ」内に、新たなバー「SODDEN FROG」がオープンしました。店名は、直訳すると「ずぶ濡れのカエル」。「井の中の蛙」ということわざはネガティブに使われがちですが、実は“我が道を貫く力強さ”を秘めています。そこで、幸せの象徴でもある「Frog（蛙）」、さらに「びしょ濡れ」を意味する「Sodden」を組み合わせ「浴びるほどお酒を楽しんでほしい」という思いを込めて生まれたのが 「SODDEN FROG」だそう。手掛けるのは、同施設の2階に店を構える「食べログ フレンチ TOKYO 百名店」にも選出されている名店「Florilege」のオーナーシェフ・川手 寛康氏です。

ファインダイニングの余韻を深める場所 写真：お店から

川手氏が長年温めていたのが、バーの構想です。欧米ではファインダイニングに本格的なバーが併設されていることが多い一方、日本では簡易的なものにとどまるケースが少なくありません。「レストラン体験をより充実させるためには、料理に寄り添う本格的なバーが必要」と考えていた川手氏。ちょうど「Florilege」の上階にあたる3階のスペースが貸し出されることを知り、この構想を具体化させることとなりました。

mosstini 写真：お店から

こうして誕生した「SODDEN FROG」は、川手氏が思い描いてきた、料理とドリンクを楽しめる新たなバー体験を実現する舞台となりました。この舞台を支えるのが、3人のキーパーソンです。

郄田真之助氏は、2013年よりバーテンダーとしてのキャリアをスタートし、2020年7月より「Florilege」に在籍。ガストロノミーの世界観を体現するべく、野菜をはじめとした多様な食材を取り入れた独自のカクテル表現を追求しています。

Almond Kiwi Frog 写真：お店から

児島由光氏は、フレンチやイタリアンで経験を積み、「Florilege」でドリンクペアリングの腕を磨きました。その後、白井屋ホテル「the Restaurant」でソムリエを務め、特にノンアルコールペアリングで高い評価を獲得しました。植物を愛し、その知識を生かした独創的な装飾を施したモクテルで魅了します。

牛肉のタルタルと牛骨髄フラン 写真：お店から

阿久津一輝氏は、2019年に「パレスホテル東京」でキャリアをスタートし「Florilege」「ラ ターブル ドゥ ジョエル・ロブション」と名だたるレストランで研鑽を積みました。今回のプロジェクト立ち上げに際し、川手氏と郄田氏から招聘され、シェフとして参画。

唯一無二の空間 写真：お店から

また、空間デザインも注目ポイントの一つ。「Florilege」も手掛けた「Esquisse」の甲斐晋介氏が担当し、空間全体を特徴づけるのは深みのあるバーガンディです。天井や壁、カウンター、さらにはメニューブックに至るまで統一されています。アマゾンに生息するカエルを思わせる色調と、「井の中の蛙」に倣った井戸を思わせるカウンターデザインによって、どこか毒々しくも魅惑的な世界観を表現しています。客席はカウンター15席とテーブル8席の全23席で、どこに座っても異なる表情の非日常を味わえる唯一無二の雰囲気です。

takigi 写真：お店から

「SODDEN FROG」では、カクテルを単なる一杯ではなく“作品”として楽しむことを提案しています。自家製リキュールをベースに甘み・酸味・苦み・うま味という4つの味覚を軸に仕立てられたカクテルとモクテルは、ここでしか味わえない一杯。アラカルトメニューは、季節食材を用いて定期的にアップデートされるため、常に新しいカクテルの味と感動に出会えます。

おつまみコース 写真：お店から

まるでコース料理のように構成された「カクテルコース」8,000円と「ノンアルコールカクテルコース」7,000円では、アラカルトメニューとは異なるドリンクで一杯ごとに新しいストーリーが紡がれていきます。さらに、各ドリンクコースには阿久津氏が川手氏と共に手がける料理を味わえる「9種の小皿」6,500円も追加可能。ドリンクと料理の競演によって、他では体験できない贅沢な時間を堪能できます。4杯のドリンクコースと9種の小皿は事前予約制で、オンラインで2週間先まで予約可能です。

terrarium 写真：お店から

16時からオープンしているため、買い物帰りやディナー前に軽く立ち寄ることができるのもうれしいポイント。「SODDEN FROG」で過ごすひとときは、味覚だけでなく感性を刺激する体験。バーという枠を超えた、革新的な食とドリンクの世界が広がっています。デートや記念日など、特別な時間を過ごすのにおすすめの新店です。

食べログレビュアーのコメント

unfinish 出典：eienさん

『カクテルを担当するのはフロリレージュでも大変お世話になった郄田さん。

ノンアルコールカクテルは児島さんが担当。

お料理は川手さん監修という最強の組み合わせで、オープン前からずっとずっと楽しみにしていたところ。

お酒がほとんど飲めない私でも堂々と通えるバーができたことは本当に嬉しいことです！！



今回はアラカルトで色々いただいてみました。



ノンアルコールカクテルは2人で4種類をいただきました。



・洋梨と緑茶いちじくの葉っぱのカクテル 1,800円

上にいちじくで作った蛙のソルベをのせていただきました！



・ピノノワールをイメージしたカクテル 1,800円

柘榴 クランベリー 藁 バラ 椎茸



・赤りんごで青りんごをイメージして作ったカクテル 1,800円

セロリ、バジル、レモンの果汁

爽やかな風味ですっごく美味しい



・ピッツァマリナーラをイメージしたカクテル 1,800円

トマト オレガノ ガーリックオイル

マリナーラをそのままドリンクにしたら、きっとこんな味かな？

不思議だけど美味しい！びっくり！



フードメニューは

・レムラードサラダ 1,200円

・カニクリームコロッケ 2,200円

・ニュウカルボ 1,800円

をいただきました。

うんま！ニュウカルボはパイタンスープをベースして素麺でお作りしたカルボナーラで、余ったソースにお米入れてリゾットにしても美味しそうな味！

サクトロなカニクリームコロッケはもちろん間違いなし。



他も色々気になるものがあるけど、

また次回のために。



麻布台ヒルズにはよくいくので、予定の前後でちょこっと寄るにも最高な場所だと思います！』（eienさん）

※価格は税込。

＜店舗情報＞◆SODDEN FROG住所 : 東京都港区虎ノ門5-10-7 麻布台ヒルズ ガーデンプラザD 3FTEL : 03-6809-2112

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

https://www.instagram.com/tabelog/

文：佐藤明日香





The post フレンチの名店「フロリレージュ」が手掛けるバーが 麻布台ヒルズ に！（東京・神谷町） first appeared on 食べログマガジン.