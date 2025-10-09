「コードギアス 反逆のルルーシュ」より「C.C.」が全高約60cmの1/3スケールフィギュアで登場艶やかな黒のバニースーツで立体化
【B-style コードギアス 反逆のルルーシュ C.C.バニーVer.【1/3スケール】】 10月10日13時～12月上旬 受注 2026年4月 発送予定 価格：66,000円
メガハウスは、フィギュア「B-style コードギアス 反逆のルルーシュ C.C.バニーVer.【1/3スケール】」を発売する。価格は66,000円。10月10日13時より受注が開始される。期間は12月上旬までで、発送は2026年4月下旬の予定。
本商品は、「コードギアス 反逆のルルーシュ」より永遠のヒロイン「C.C.」を全高約60cmというビッグサイズで再現したフィギュア。「コードギアス」シリーズ20周年のメモリアルアイテムとして登場する。
静かに微笑む表情、長く美しい緑の髪、そして挑発的でありながらも心を惹きつけてやまないその姿。不老不死の魔女として物語を彩ったC.C.の、ミステリアスで気高い魅力が、ハイパーラージ1/3スケールで立体化されている。
艶やかな黒のバニースーツとリアル素材の網タイツが生み出す存在感。ふとした仕草や視線の奥に、彼女の気まぐれさと優しさが同居するという、そんなC.C.ならではの魅力が表現されている。
「B-style コードギアス 反逆のルルーシュ C.C.バニーVer.【1/3スケール】」
商品構成
・彩色済み完成品フィギュア 1
・専用台座 1
商品サイズ
・約600×250mm（全高×横幅）
受注サイト：プレミアムバンダイ・あみみあ・アニメイト※その他一般小売店での販売はございません。
原型製作：盛蔵（Heartstrings）
制作協力：ドラゴンクラフト
彩色：松田モデル
商品素材：PVC、ABS
販売元・企画協力：メガハウス
製造元/発売元：FREEing
（敬称略）