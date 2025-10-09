【B-style コードギアス 反逆のルルーシュ C.C.バニーVer.【1/3スケール】】 10月10日13時～12月上旬 受注 2026年4月 発送予定 価格：66,000円

メガハウスは、フィギュア「B-style コードギアス 反逆のルルーシュ C.C.バニーVer.【1/3スケール】」を発売する。価格は66,000円。10月10日13時より受注が開始される。期間は12月上旬までで、発送は2026年4月下旬の予定。

本商品は、「コードギアス 反逆のルルーシュ」より永遠のヒロイン「C.C.」を全高約60cmというビッグサイズで再現したフィギュア。「コードギアス」シリーズ20周年のメモリアルアイテムとして登場する。

静かに微笑む表情、長く美しい緑の髪、そして挑発的でありながらも心を惹きつけてやまないその姿。不老不死の魔女として物語を彩ったC.C.の、ミステリアスで気高い魅力が、ハイパーラージ1/3スケールで立体化されている。

艶やかな黒のバニースーツとリアル素材の網タイツが生み出す存在感。ふとした仕草や視線の奥に、彼女の気まぐれさと優しさが同居するという、そんなC.C.ならではの魅力が表現されている。

「B-style コードギアス 反逆のルルーシュ C.C.バニーVer.【1/3スケール】」

商品構成

・彩色済み完成品フィギュア 1

・専用台座 1

商品サイズ

・約600×250mm（全高×横幅）

受注サイト：プレミアムバンダイ・あみみあ・アニメイト※その他一般小売店での販売はございません。

原型製作：盛蔵（Heartstrings）

制作協力：ドラゴンクラフト

彩色：松田モデル

商品素材：PVC、ABS

販売元・企画協力：メガハウス

製造元/発売元：FREEing

（敬称略）

(C)SUNRISE／PROJECT GEASS Character Design (C)2006 CLAMP・ST