【10/7 ファミマ新作】ハロウィンスイーツ「かぼちゃと紫芋のプチケーキ」登場 ふわふわシフォン！実食レポ
10月7日（火）から全国のファミリーマート限定（一部店舗を除く）で「かぼちゃと紫芋のプチケーキ」が発売されました。ハロウィンをイメージしたカラーリングがカワイイですね。実食レポを紹介します！
■かぼちゃと紫芋のプチケーキ 348円（税込）
マフィンはよくあるけど、シフォンケーキのプチケーキは珍しいかも…?!と思って、買いに走りました〜。ハロウィンのデコレーションがカワイイです！2種類楽しめるのも良いですね。
まずは、カボチャクリームから。小さなシフォンケーキにたっぷりクリームが絞られています。小さくカットされたカボチャやココアパウダーがクリームにトッピングされています。プチサイズとはいえ細かなデコレーションが嬉しいです。
シフォンケーキの食感ふわふわ…！かぼちゃのクリームが濃厚です。クリームのねっとり感や、かぼちゃの苦みのようなものも残されていて、本格的な味わいです。かぼちゃスイーツが好きな方に食べてみていただきたい！
紫芋クリームのプチケーキは、紫芋ペーストが色鮮やかです。ミルクのアイシングとビスケットと粉のようなものがトッピングされています。
紫芋のペーストは、とてもねっとりとした食感です。とても甘みが強いですが、紫芋の味わいもしっかり感じられます。シフォンケーキがふわふわとした食感なのでとても良く馴染んで相性良いです…！
マフィンのカップケーキは良く食べましたが、シフォンケーキのプチサイズは初めてでした。個人的にはシフォンケーキの方が食べやすいと思いました。シフォンの軽い食感が、クリームやペーストの味わいを際立たせて、相性抜群です！
＜栄養成分表示（かぼちゃ・1個あたり）＞
エネルギー 84kcal
たんぱく質 1.5g
脂質 3.2g
炭水化物 12.4g
‐糖質 12.1g
‐食物繊維 0.3g
食塩相当量 0.1g
＜栄養成分表示（紫芋・1個あたり）＞
エネルギー 98kcal
たんぱく質 1.7g
脂質 4.2g
炭水化物 13.6g
‐糖質 13.3g
‐食物繊維 0.3g
食塩相当量 0.1g
■充実した風味が魅力 アッサムのミルクティ
今回ハロウィンのプチケーキと合わせたのは「アッサム2ndフラッシュ デジュー農園」（Gclef・ジークレフ）です。アッサムティの中でも最上の季節といわれているセカンドフラッシュ。味わいも香りも力強く体現されているそうです。個人的にジークレフのアッサムティは大好きで、特にミルクを入れて飲むのにハマっています。
クリームたっぷり、シフォンのプチケーキの味わいにも負けないとても深みのあるミルクティです。飲みやすいので気が付けば…飲み過ぎている事もあります（笑）
(Shino)
