※本稿は、司拓也『信頼される人の話し方 軽く見られる人の話し方』（KADOKAWA）の一部を抜粋・再編集したものです。

■叱るときこそ、人間力が試される

「そのミスはあなたの人間性を疑ってしまうよ」

人格を攻撃することは厳禁です。「厳しさも必要だ」という意見はもっともですが、それは「指導」と「誹謗中傷」を混同しています。

人格を否定された部下の脳内では、何が起きているのでしょうか。

コンサルタントのデビッド・ロックは「SCARFモデル」を提唱しました。これは人が行動を起こす際の脳の基本的な動きを説明しています。

1．Status（地位・ステータス）：自分は他よりも、劣っているか、優れているか

2．Certainty（確実性）：結果を予測できるかどうか、先が見通せるかどうか

3．Autonomy（自律性）：自分に選択権があると感じているかどうか

4．Relatedness（関係性）：集団に属しているか、集団から外れているか

5．Fairness（公平性・フェア）：フェアに取り扱ってもらっているかどうか

SCARFモデルによれば、人格否定を受けると脳は生命の危機に瀕したときと同じ「脅威モード」に切り替わります。結果、合理的な思考や創造性を司る前頭前野の働きを停止させてしまいます。

写真＝iStock.com／fizkes ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／fizkes

あなたの言葉によって相手は文字通り「思考停止」に陥り、反省や改善どころではなくなります。これが繰り返されると「何をしても自分はダメだ」と、無力感が刷り込まれる「学習性無力感」という非常に危険な状態に陥ります。相手のパフォーマンスを長期的に破壊し、最終的にはあなたから離れていきます。

■人を育てる5つのステップ

なぜ人はこのような非合理的な人格攻撃をしてしまうのでしょうか。多くの場合、「根本的な帰属の誤り」という心理的な罠に陥っています。これは「相手のミスは、本人のダメな性格が原因」とする思考の偏りです。

信頼される人は、批判や曖昧な指導を避け「BUILD指導法」で成長をサポートします。

1 Behavior（行動）：具体的な行動に注目

「何が問題か」を曖昧にせず、具体的な行動を指摘します。

例：「プレゼンでスライドの説明が早すぎた」ではなく、「スライド3の説明が30秒で終わったので、内容が伝わりにくかった」と具体的に伝える。

2 Understand（理解）：行動の背景を理解する

なぜその行動が起きたのか、背景や状況を丁寧に聞き、理解します。

例：「忙しくて準備時間が足りなかったのかな？」と相手の状況を尋ねる。

3 Improve（改善）：一緒に改善策を考える

問題を押し付けるのではなく、協力して具体的な改善策を考えます。

例：「次はスライドごとの説明時間を1分に設定して、リハーサルをしてみようか？」と提案。

4 Lead（導く）：次の行動を明確に示す

具体的な次のステップを提示し、行動の方向性を示します。

例：「明日、15分のリハーサルを一緒にやって、フィードバックしよう」

5 Develop（期待）：未来への期待を伝える

相手の可能性を信じ、成長への期待を言葉で伝えます。

例：「この改善を続ければ、君のプレゼンはもっと説得力が増すよ！」

■信頼される人が持つ「未来志向」の叱り方

叱責は「過去の断罪」ではない。「未来の成功に向けた共同作業」である。信頼される人は、人の行動はその人の全人格ではなく、状況や仕組みによって引き起こされることを知っています。ミスは罪ではなく「改善の原石」と理解しています。

それでも部下が改善しない場合、焦らず「状況」や「仕組み」に目を向けましょう。

例：「準備不足なら、一緒に時間を確保しよう」と提案。信頼関係を保ちつつ、環境やスキルのギャップを埋める工夫のために教育プログラムそのものの時期や、内容を精査することも考えましょう。

■「知ったかぶり」が信頼を一瞬で破壊する

叱る時に気をつけることを紹介しましたが、部下にアドバイスをする際や、同僚、顧客とのコミュニケーションの中で「知ったかぶり」をしてしまっていませんか。

「ああ、それはですね……まあ、そういうことですよ」

よくわからないのに適当な返事をしてしまったことはありませんか？ この瞬間、あなたの信頼は瞬く間に地に落ちてしまいます。

「プロなら即答すべきだ」「知らないと言うと評価が下がる」という短期的な不安が、あなたを「知ったかぶり」に走らせるのかもしれません。

写真＝iStock.com／maroke ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／maroke

「知ったかぶり」は『短期的な損』を恐れる心が生み出す、最も愚かな戦略です。その背景には、「ダニングクルーガー効果」という心理メカニズムがあります。

ダニングクルーガー効果とは、能力の低い人ほど自分の能力を過大評価しやすく（＝分からないことを「分からない」と認めにくい）、逆に能力の高い人ほど自分を過小評価しがちという認知バイアスです。

「知ったかぶり」な態度は周囲からの信頼を損なう原因となります。

一方、自分の限界や「知らないこと」を正直に認め、必要なときは「後で調べて回答する」と伝えることができる人は、自己認識が正確であり、成長意欲や誠実さが伝わりやすく、結果的に信頼されやすいという特徴があります。

■むしろ信頼性をアピールするチャンスに

信頼される人は「HARDシグナル」を活用して「知らない」に対応します。

1．Honest（正直に認める）：知らないことを正直に認める

2．Appreciate（感謝を伝える）：良い質問への感謝を示す

3．Research（調査を約束する）：いつまでに調べるか約束する

4．Deliver（実行し、届ける）：約束通りに回答する

この考え方は、「シグナリング理論」に基づいた考え方です。これは、自分の能力や価値を周囲に“信号（シグナル）”として示すことで、相手に優れたビジネスパーソンであることを伝える理論です。

たとえば、分からないことを正直に認めたり、誠実に対応したりする行動は、「私は信頼できる」「能力がある」というシグナル（証拠）として相手に伝わります。

つまり、あなたの態度や行動そのものが、あなたの優秀さや信頼性を周囲にアピールする“サイン”になるという考え方です。

■実際にどう対応すればいいのか

見え透いた知ったかぶり（能力の低さをシグナリング）

顧客：「最新の○○規制について、御社の対応はどうなっていますか？」

あなた：「ああ、○○規制ですね。ええ、もちろん把握していまして、適切に対応を進めています……」（目が泳いでいる。相手からは不信感の眼差し）

誠実な対応で信頼を獲得（自信と誠実さをシグナリング）

顧客：「最新の○○規制について、御社の対応はどうなっていますか？」

あなた：「ご質問をありがとうございます。正直に申し上げて、その規制の詳細について、私は今この場で正確にお答えできる知識を持ち合わせておりません。お客様に不正確な情報をお伝えしたくないので、本日中に社内の専門部門に確認し、明日の午前10時までに正式な回答をメールでお送りしてもよろしいでしょうか？」

写真＝iStock.com／west ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／west

信頼される人は知識の「量」で勝負しない。知識への「誠実さ」で勝負する。

信頼される人にとって、「知らない」という言葉は能力の欠如ではなく、「これから知るべきこと」への出発点です。この「知的謙虚さ」こそが、彼らを学び続けさせ、結果として誰よりも深い信頼を勝ち取ることを可能にするのです。

■信頼は築くより「守る」方が難しい

明日から使える「誠実な対応」フレーズ集

1．「不勉強で申し訳ありません。○時までに調べて回答します」

2．「その点は専門外ですが、社内の専門家に確認して連絡します」

3．「興味深い視点です。詳しく教えていただけますか？」

最後に、一つだけお伝えしておきたいことがあります。信頼されることは、決してゴールではありません。「信頼され続けること」は、もっと難しい。

たった一言の失言。ちょっとした所作の乱れ。感情をコントロールできなかったたった一瞬のことで、人の信頼は簡単に崩れてしまうことがあります。

そして何よりも厄介なのは──。「自分が信頼されているかどうかは、自分では採点できない」ということです。だからこそ、「信頼される人」ほど謙虚です。

自分の話し方を、日々、磨き続ける。人の声に耳を澄まし、学び続ける。人からの評価や指摘を、素直に受け止める。そんな姿勢こそが、信頼を支える土台なのだと、私は信じています。

司 拓也（つかさ・たくや）

コミュニケーショントレーナー、「ボイス・オブ・フロンティア」代表

コミュニケーショントレーナー。声と話し方の学校「ボイス・オブ・フロンティア」代表。2万人以上のコミュニケーションの悩みを解決。「信頼される人になるには何が必要か？相手から軽んじられない人になるには？」を徹底的に研究。話し方、声の出し方、心の状態、印象の整え方を学び、「信頼とは、言葉・声・表情・メンタルが一致している状態である」と定義づけた。この“シンクロニシティ・プレゼンス（言葉・声・心が自然に一致し、信頼感を引き出す在り方）”をどうすればつくれるかを体系化し、同じような悩みを抱える人に伝える中で、グループレッスン、個人コンサル、企業研修で高い成果をあげる。著書16冊、累計20万部超。お問い合わせ tsukasamail1@gmail.com 著者Webサイト https://tsukasataku.com/

