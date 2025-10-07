猫を撮影していると、つい手ブレ写真になってしまうことはよくあります。けれども、その失敗が思いがけない可愛い一枚に繋がることも。今回話題になったのは、猫の目にハートが浮かんだように見える奇跡の一枚。投稿はX（旧Twitter）にて、10.7万回以上表示。いいね数は5000件を超えました。

【写真：猫を撮ったら『手ブレ』が奇跡を起こして…瞳を見てみると→まさかの模様が可愛すぎる】

ハート型の手ブレ

今回、Xに投稿したのは「猫教授」さん。登場したのは、猫のひげちゃんです。飼い主さんは、国立遺伝学研究所の教授を務められており、猫好きが高じて猫の遺伝学の研究をしているとのこと。昨年はアメリカンショートヘアのゲノム論文を発表。今年5月に発表された三毛猫のオレンジ色遺伝子論文の著者の一人でもあります。

そんな飼い主さんはとある日、愛猫であるひげちゃんの写真を撮影していたそうです。その際、ちょっぴり手ブレが起きてしまった模様。手ブレが起きた写真を見返してみると、なんとひげちゃんの瞳に小さなハートマークが映し出されていたのだとか。

もちろん、カメラの設定や特殊な加工をしたわけではありません。ほんの少しの手ブレがキッカケで、まるで猫がハートの瞳をしているかのような表情に偶然なったのです。まさに奇跡といっても過言ではないでしょう。

ハート型の奇跡にX民も驚き！

偶然にも目がハートになったひげちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「先生、ヒゲちゃんと愛し合ってるからね」「ハートを贈る技を覚えたヒゲにゃん」などの声が寄せられていました。もしかすると、瞳に映ったハートマークはひげちゃんから飼い主さんへの愛のメッセージ…だったのかもしれませんね。

写真・動画提供：Xアカウント「猫教授」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。