¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Îµî½¢¤òÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢ÃÇ¸À¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬°ú¤Î±¤á¤ë²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¡×
¡¡£Æ£±¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡¢·è¾¡£µÆü¡Ë¤Ç£±£²°Ì¤ÈÆþ¾Þ¤òÆ¨¤·¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤Îµî½¢ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»ÄÎ±¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡Ö¥¼¥í¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ïº£·îËö¤ËÍèµ¨¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÊÔÀ®¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤À¤¬¡¢³ÑÅÄ¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬ÉÔÈ¯¡£¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥·¥ó¥°£±¡×¤Ï¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥«¡¼¤Î³ÑÅÄ¤ò°ú¤Î±¤á¤ë²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¡×¤ÈÂàÃÄÊý¿Ë¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö³ÑÅÄ¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¾Íè¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤ÎÈá»´¤Ê½µËö¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È·÷³°¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¼þ²óÃÙ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¸µ£Æ£±¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥®¥É¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥ë¥¬¥ë¥Ç¤Ï¡¢ËÌ²¤¤ÎÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¡Ö£Ö£é£á£ð£ì£á£ù¡×¤Ç¡ÖÄË¤¤¤Í¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï´°Á´¤Ëº®Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥ì¡¼¥¹¸å¤Î³ÑÅÄ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¡£¡Ö¤Þ¤º¡¢Èà¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¼þ²óÃÙ¤ì¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£¼¡¤Ë¡¢¥Ú¡¼¥¹¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¯¡¢Â®¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÃÙ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥é¥Ã¥×¤â¤Ò¤É¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤Èº£²ó¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤È¤Ö¤Ã¤¿»Â¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥ë¥¬¥ë¥Ç¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤Î¶ìÀï¤Ïµ»½ÑÅª¤ÊÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÌÌ¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÈà¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¤ì¤Ð¤½¤ì¤¬Ê¬¤«¤ë¡£Èà¤Ï²¿¤ò¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤³¤ò¸«¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡£´°Á´¤ËÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¯¤Î¤»¤¤¤Ë¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¶À¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤Ï¤ä·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼·ó³«È¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ë¥Ç¥£¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ó¥å¡¼¥ì¥ó¤â¡¢³ÑÅÄ¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¾õ¶·¤ÏÀµ¤·¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ï¤äÈÔ²ó¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡Ä¼¡Àï¤ÎÊÆ¹ñ£Ç£Ð¡Ê·è¾¡£±£¹Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¤ÎÁ°¤Ë³ÑÅÄ¤Îµî½¢ÌäÂê¤Ïà·èÃåá¤¬¤Ä¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£