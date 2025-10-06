解任されたマーティン監督。（C）Getty Images

　スコットランドリーグのレンジャーズは10月６日、ラッセル・マーティン監督との契約を解除。アシスタントヘッドコーチのマット・ギル、コーチのマイク・ウィリアムソンの退任も併せて発表された。なお、現時点で後任は公表されていない。

　かつてイングランドのスウォンジーやサウサンプトンを率いたマーティン監督は、今季からレンジャーズを指揮。初陣となったチャンピオンズリーグ（CL）予選第２回戦のパナシナイコス戦は、合計スコア３−１で勝利したものの、CL予選ラウンドのクラブ・ブルージュ戦では合計３−７で大敗を喫する。さらに、リーグ戦は開幕から７試合で１勝５分け１敗と不振に陥っていた。
 
　レンジャーズは、クラブの公式サイトを通じて、マーティン監督とスタッフの努力を評価しつつ、解任の必要性を記した。

「移行期には一定の時間を要しますが、結果はクラブの期待に応えるものではありませんでした。ラッセルとスタッフは、クラブ在籍期間中、非常に懸命に努力してくれました。彼らの努力に感謝するとともに、今後の活躍を祈っています」

　リーグ優勝55回を誇る名門は、監督交代による立て直しが急務となっている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

