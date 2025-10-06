部下の既婚男性とのラブホテル密会を認めるも「男女関係はなかった」と主張している群馬県前橋市の小川晶市長（４２）が６日、定例会見を行った。

日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」が一部を中継。進退に関しては、「大変厳しい声も受け止めています。そういった声をしっかり自分の中でかみしめながら反省を含め考える時間をいただきたい」と述べた。

取材側から「１０回以上ホテルで密会」というのは、シティホテルやビジネスホテルではなくラブホテルという理解で良いのかと質問されると「はい、その通りでございます」と返した。

「１０回以上」いずれもラブホテルかと再確認されると「はい」と返した。

市長のほうは独身だとして、市長の自宅ではダメだった理由はあるのかと聞かれると「私の自宅でもという話もしたことはあったんですけれども、自宅に出入りするのはということで、職員の方も自宅以外の場所でという提案だったと思います」と語った。

中継画面の端のワイプの中で、「ミヤネ屋」スタジオで出演者たちが驚いて騒然となっているのが映った。

自宅よりリスクがあるのではとの質問には、小川市長は「一番は周りの目を気にしなくて話ができる場所ということで、安全な場所という認識でおりました」「自宅も場所が特定されている、それ以外の場所で」と語った。