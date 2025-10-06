東京株式（大引け）＝２１７５円高、高市トレード全開で一時４万８０００円台
６日の東京株式市場はリスクオン一色に染まり、日経平均株価は記録的な大幅高で３連騰、一時４万８０００円台に乗せる場面もあった。
大引けの日経平均株価は前営業日比２１７５円２６銭高の４万７９４４円７６銭と大幅高で３連騰。プライム市場の売買高概算は３０億３０５９万株、売買代金概算は７兆８８９９億円。値上がり銘柄数は１４６９、対して値下がり銘柄数は１１９、変わらずは２８銘柄だった。
きょうの東京市場は大きく買い優勢に傾き、２０００円を超える上昇で連日の最高値更新となった。前週４日に行われた自民党総裁選で高市早苗氏が新総裁に選出され、これを好感する形で幅広い銘柄に物色の矛先が向く形に。高市氏は財政拡張的な経済政策を目指すとの見方が強く、緩和的な金融政策を支持する姿勢にあることから円安も加速し、一時１ドル＝１５０円台をつけるなど輸出セクターを中心に追い風となった。半導体関連などのハイテクや機械株などが買いを集めたほか、内需の不動産株にも強い動きが目立つ。大引け時点の値上がり銘柄数は１４００を上回りプライム市場の９０％強を占めた。また、商いも大きく膨らみ、売買代金は７兆９０００億円弱に達し、９月１９日以来の高水準となった。
個別では、断トツの売買代金をこなしたアドバンテスト＜6857＞が急騰をみせたほか、売買代金２位に入った三菱重工業＜7011＞も大幅高。東京エレクトロン＜8035＞、ディスコ＜6146＞など半導体関連の主力どころは軒並み活況高となった。ソフトバンクグループ＜9984＞、ＩＨＩ＜7013＞、日立製作所＜6501＞なども大きく水準を切り上げている。トヨタ自動車＜7203＞も堅調。安川電機＜6506＞、日本製鋼所＜5631＞、東京計器＜7721＞などが値を飛ばした。古野電気＜6814＞はストップ高に買われ、シンフォニア テクノロジー＜6507＞も急伸をみせた。
半面、みずほフィナンシャルグループ＜8411＞が冴えない値動きとなり、良品計画＜7453＞も小安い。楽天銀行＜5838＞は大幅安。レノバ＜9519＞が急落、神戸物産＜3038＞、オリオンビール＜４０９Ａ．Ｔ＞の下げも目立った。ＦＩＧ＜4392＞、シンクロ・フード＜3963＞なども下落した。
出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ
大引けの日経平均株価は前営業日比２１７５円２６銭高の４万７９４４円７６銭と大幅高で３連騰。プライム市場の売買高概算は３０億３０５９万株、売買代金概算は７兆８８９９億円。値上がり銘柄数は１４６９、対して値下がり銘柄数は１１９、変わらずは２８銘柄だった。
きょうの東京市場は大きく買い優勢に傾き、２０００円を超える上昇で連日の最高値更新となった。前週４日に行われた自民党総裁選で高市早苗氏が新総裁に選出され、これを好感する形で幅広い銘柄に物色の矛先が向く形に。高市氏は財政拡張的な経済政策を目指すとの見方が強く、緩和的な金融政策を支持する姿勢にあることから円安も加速し、一時１ドル＝１５０円台をつけるなど輸出セクターを中心に追い風となった。半導体関連などのハイテクや機械株などが買いを集めたほか、内需の不動産株にも強い動きが目立つ。大引け時点の値上がり銘柄数は１４００を上回りプライム市場の９０％強を占めた。また、商いも大きく膨らみ、売買代金は７兆９０００億円弱に達し、９月１９日以来の高水準となった。
個別では、断トツの売買代金をこなしたアドバンテスト＜6857＞が急騰をみせたほか、売買代金２位に入った三菱重工業＜7011＞も大幅高。東京エレクトロン＜8035＞、ディスコ＜6146＞など半導体関連の主力どころは軒並み活況高となった。ソフトバンクグループ＜9984＞、ＩＨＩ＜7013＞、日立製作所＜6501＞なども大きく水準を切り上げている。トヨタ自動車＜7203＞も堅調。安川電機＜6506＞、日本製鋼所＜5631＞、東京計器＜7721＞などが値を飛ばした。古野電気＜6814＞はストップ高に買われ、シンフォニア テクノロジー＜6507＞も急伸をみせた。
半面、みずほフィナンシャルグループ＜8411＞が冴えない値動きとなり、良品計画＜7453＞も小安い。楽天銀行＜5838＞は大幅安。レノバ＜9519＞が急落、神戸物産＜3038＞、オリオンビール＜４０９Ａ．Ｔ＞の下げも目立った。ＦＩＧ＜4392＞、シンクロ・フード＜3963＞なども下落した。
出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ