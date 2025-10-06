巨人の田中将大が日米通算200勝を達成した。レギュラーシーズン最終登板となった9月30日の登板で、6回2失点。今季3勝目を挙げた。8月21日に王手をかけてから4度目の登板で、二軍でバッテリーを組んでいた小林誠司を指名しての白星となった。

【写真】〈都内で水いらずのカフェデート〉里田まいから話しかけられ微笑む田中将大

達成後に会見場で今後を聞かれると「ここがゴールだと思っていない」と答え、現役続行に触れるのかと思いきや、「ここから先の戦いが本当の勝負。CS、日本シリーズと戦っていけるように、勢いに乗っていきたい」との受け答えだった。何度か聞かれても、はぐらかすように現役続行について明言することはなかった。スポーツ紙デスクが言う。

「このオフには阪神に独走Vを許した"懲罰人事"が予想される。補強したマー君、乙坂智はもちろん、坂本勇人、小林誠司、長野久義といったハエヌキの処遇も問題になるでしょう。特にマー君については、獲得当時は200勝を達成すればそれを花道に勇退というストーリーが描かれていたとされますが、王手をかけてから足踏みをしてしまった。

巨人がCSファーストステージの本拠地開催権を得られる2位になる可能性が残っていれば、最終戦までマー君の登板はなかったでしょう。そうなった時は200勝達成のために来年も現役続行となる見通しだったが、達成したことで現役引退の可能性も出てきた。ただ、投手陣については予想以上にコマが足りない。

先発できるマー君は現役続行という見方も出てきています。ただ1億6000万円の年俸には見合わない。大幅減俸にしてオプションを付ける、あるいはコーチ兼任というプランも上がっています」

現役続行する場合の"難しい問題"

CS後の電撃引退の可能性は残るものの、「200勝は通過点」と会見で切り返したマー君が勇退を希望しているとは考えづらい状況だ。

「マー君はFAでの獲得でなく、記録達成のための温情獲得のようなもの。もちろんコーチ席が確約されているわけではないが、メジャー経験もあり、メジャー移籍した菅野智之に代わって大勢や田中瑛斗ら若手投手の兄貴分としてうまくやっている。コーチの肩書をつけて若手の底上げをしてもらいたいという声もある」（前出・スポーツ紙デスク）

マー君が現役を続行する場合、いくつかの難しい問題が発生しそうな状況ではある。そのひとつが、同級生でハエヌキの坂本勇人の処遇だ。

「坂本はサードのレギュラーとしては限界だが、代打の切り札として新たな道を見つけた。代打（24打席）での打率が.316、11打点、1本塁打で、得点圏打率は.385ですからね。何より、外様のマー君を現役続行させ、ハエヌキの坂本を勇退させるわけにはいかない。このオフの岡本和真の動向次第だが、チームリーダーとして坂本を置いておく必要もある。ただ坂本は年俸5億円。減俸にも限度があるので、その点でチームの足かせになるのは間違いない。

しかも、マー君は甲斐拓也のFA加入により、このオフでの引退必至とされていた小林誠司まで必要な存在と印象づけて"復活"させてしまった。甲斐がケガしているという事情はあるものの、第4キャッチャーのポジションにある小林が本当にチームに必要かは疑問です」（別のスポーツ紙デスク）

マー君がどのようなかたちで来年を迎えるかは、チームの行方も左右することになりそうだ。

※週刊ポスト2025年10月17日・24日号