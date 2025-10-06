妻夫木聡が自身のInstagramにて、目黒蓮（Snow Man）、松本若菜、小泉孝太郎との4ショットを公開した。

【写真】妻夫木聡＆目黒蓮＆松本若菜＆小泉孝太郎の仲良し4ショット【動画】アーチェリーを練習する妻夫木聡／ハイタッチする妻夫木聡と目黒蓮

■妻夫木聡が『オールスター感謝祭のオフショットを公開！

これは、10月4日に放送されたTBS系『オールスター感謝祭’25秋』のオフショット。4人は、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（10月12日21時スタート）チームとして出演し、主演の妻夫木は、番組恒例企画「重圧（プレッシャー）アーチェリー」で見事に的の中心を射抜いて100万円を獲得した。

4人は、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』とプリントされたお揃いのシャツを着用して登場。妻夫木によるセルフィーに収まるように、目黒、松本、小泉はそれぞれポーズをして、楽しそうな笑顔を向けている。

投稿には「重圧アーチェリー」を振り返り、「Never give up!」というキャプションと、「#試合に負けても勝負に勝つ」「#賞金100万で現場にいっぱい差し入れします」「#西川きよし師匠緊張和らぎましたありがとうございました」のハッシュタグが。さらに、「#ロイヤルファミリー」「#最高な仲間」「#みんな大好き過ぎる」というハッシュタグも添えられており、共演者との仲の良さがうかがえる。

コメント欄には、「アーチェリー、シビれました」「撮影現場も良い雰囲気でしょうね～！」「本当に素敵な座長さん」「チームの雰囲気団結力最高」「みなさんの笑顔が素敵」「チームワークのよさが引き立ってました！」「放送が待ち遠しい」「ドラマ楽しみにしています」など、様々な反響が寄せられている。

なお、『ザ・ロイヤルファミリー』の公式SNSでも、アーチェリーを練習する妻夫木や、新ゲームに備える4人の姿を捉えた『オールスター感謝祭’25秋』のオフショット＆動画が公開中だ。

■動画：アーチェリーを練習する妻夫木聡

■写真：チームワーク抜群！おそろいのシャツを着てポーズをとる妻夫木聡＆目黒蓮＆松本若菜＆小泉孝太郎

■動画：妻夫木聡と目黒蓮がハイタッチ！新ゲーム練習中も楽しそうな『ザ・ロイヤルファミリー』チーム