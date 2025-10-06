Æ´¤ì¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤ó¤À¤éÃÏ¹ö¤À¤Ã¤¿¡ªºÇ¾å³¬¤Î¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤È¤Î´Ø·¸¤ä³¬ÁØ¥«¡¼¥¹¥È¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¡Ä¡Úºî¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Î¤¹¤¤Þ»þ´Ö¤ËÌ¡²è¤Çµ¤Ê¬Å¾´¹¡ª2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¥Ð¥º¤Ã¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
Å¾¶Ð¤òµ¡¤ËÆ´¤ì¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿Þ¼¾å²È¡£Â©»Ò¤¬¶á½ê¤ÎÌîµå¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ºÇ¾å³¬¤Ë½»¤à¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¡¦·Ã¤«¤éÁÂ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó(@gura_hamuco)¤Î¿·´©¡Ö¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¸å²ù¤·¤Æ¤ë¡×¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤ËÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤Þ¼¾å²È¤¬¡¢Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄãÁØ6³¬¤Ë½»¤àÞ¼¾å²È¤Ï¡¢ÃæÁØ26³¬¤ÎÂíËÜ²È¡¢¹âÁØ42³¬¤ÎËÙ²È¤È¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¡£Äã¡¦Ãæ¡¦¹â¤Èµï½»³¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤¬°ã¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Þ¼¾å²È¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëËÙ²È¤Î²È¤Ç¡¢É×¤Î¶ÐÌ³Àè¤ä»Ò¤É¤â¤Î»äÎ©¼õ¸³¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£²ÈÂ²Æ±»Î¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¡¢Þ¼¾å²È¤âÂ©»Ò¤òÄÌ½Î¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¢£¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´¡×¤òÉ½¤¹
ËÜºî¤Ï¥»¥ß¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤È¤¤¤¦¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢À©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ö¸¶ºî¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Ì¡²è¤òÉÁ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤ÇÌ¡²èÃ´Åö·ó¡¢ºÇ½é¤ÎÆÉ¼Ô¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Åìµþ¤Ë½»¤ó¤À·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Åìµþ½Ð¿È¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Åìµþ¤ÈÃÏÊý¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼çÉØ¤ÎÀ¤³¦¤Ï»ä¤ÎÊý¤¬¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¸¶ºî¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢Ì¡²è¤Ç¤Ï¤è¤ê¼çÉØ¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î²ñÏÃ¤ä»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤Î³ëÆ£¡¢¶µ°é¤ÎÇº¤ß¤Ê¤É¤Ï¡¢¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤È¤â½Å¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼«Á³¤Ë¾ð·Ê¤¬Éâ¤«¤ó¤ÇÉÁ¤±¤¿¤½¤¦¤À¡£
¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Î³¬ÁØ¥«¡¼¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¤»¤Ã¤«¤¯Çã¤Ã¤¿²È¤Ê¤Î¤Ë¡£²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤â¿´¤¬µÙ¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤ÎÊ¬¡¢²È°Ê³°¤Î¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Í¥±Û´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤à¤³¤È¤òÁª¤Ö¿Í¤¬Â¿¤¤ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢°ì¸«±ï±ó¤¤¥»¥ì¥Ö¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë3²ÈÂ²¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³°Â¦¤«¤é¸«¤¨¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ÈÆâÂ¦¤Î¼Â¾ð¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó½»¿Í¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÃ¯¤â¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢³Ø¹»Æâ¥«¡¼¥¹¥È¤ä¿¦¾ì¤Ç¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¡¢¼»ÅÊ¤Ê¤É¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ìÉ¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡Ä¡ª¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥°¥é¥Ï¥à»Ò(@gura_hamuco)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£À½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£