¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬4Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×'25½©¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£À¸ÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸½¤ì¤Ê¤¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÆâ¤ÎµÊ±ì¼¼¤ä³Ú²°¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃåÀÊ¼Ô¤Ï¤Þ¤Ð¤é¤Ç¡¢MC¤ÎÍµÈ¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢À¸ÊüÁ÷¥ª¥ó¥¨¥¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢º£¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤À¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¡ËÍè¤Æ¤Ê¤¤Ï¢Ãæ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡¢¤Ê¤á¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡×¤ÈÆÇ¤òÅÇ¤¤¤¿¡£
¡¡MC¹â»³°ì¼Â¤Ï¡ÖÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ï¤Þ¤ë²¿Ê¬¤«Á°¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¼Ô¤Î³Ú²°¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤È¤â¤Ê¼Ò²ñ¿Í¤Ê¤é¼«Ê¬¤Ç»þ´Ö¸«¤Æ¾¡¼ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡×¤ÈÍµÈ¡£¡Ö»Ø¼¨ÂÔ¤Á¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤ì»Ê²ñ¤¬¿Â½õ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ê¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¡£¤Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¡×¤ÈÄ¹Ç¯¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡×¤ÇÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢2011Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿ÅçÅÄ¿Â½õ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¡¢¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡ºÂÀÊ88ÀÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ89¿Í¤Î·Ý¿Í¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö89ÀÊ¥¤¥¹¼è¤ê¥²¡¼¥à¡×¤È¾Î¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¤ê¤¬ºÇ¤âÃÙ¤¯ÀÊ¤ËºÂ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿1¿Í¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þµ¢Âð¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤¬´º¹Ô¡£·ë¶É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇµÊ±ì½ê¤Ë¤¤¤¿4¿Í¤ÎÁè¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¤º¡×¤ÎÆüËÜ°ì¤ª¤â¤·¤í¤¤Âçºê¤¬Â¨µ¢Âð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£