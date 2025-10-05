ÅÔÆâ¤ÇÀ¤ÂÓÇ¯¼ý1500Ëü±ß¤¢¤Ã¤Æ¤â¡ÖÍµÊ¡¤ÊÊë¤é¤·¡×¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Á¤À¤±¤Ç¤¹¤«¡Ä¡© ÃÏÊý¤Ë½»¤ßÂØ¤¨¤ì¤Ð¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µï½»ÃÏ°èÊÌ¤ÎÊ¿¶Ñ¾ÃÈñ»Ù½Ð³Û
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤Î¡Ö²È·×Ä´ºº ²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ê2024Ç¯¡Ë¡×¤ò»²¹Í¤Ë¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤È2¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¿¶Ñ¾ÃÈñ»Ù½Ð³Û¤òÅÔ»Ô³¬µéÊÌ¤ËÉ½1¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
É½1
½ÐÅµ¡§ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡Ö²È·×Ä´ºº ²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ê2024Ç¯¡Ë¡×¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®
ÅöÄ´ºº¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÂçÅÔ»Ô¡×¤È¤ÏÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤ÈÅìµþÅÔ¶èÉô¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÖÃæÅÔ»Ô¡×¤È¤ÏÂçÅÔ»Ô¤ò½ü¤¯¡¢¿Í¸ý¤¬15Ëü¿Í°Ê¾å¤Î»Ô¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¾®ÅÔ»Ô¡¦Ä®Â¼¡×¤È¤Ï¡Ö¾®ÅÔ»ÔA¡×¡Ö¾®ÅÔ»ÔB¡×¡ÖÄ®Â¼¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¾®ÅÔ»ÔA¡×¤È¤Ï¿Í¸ý¤¬5Ëü¿Í°Ê¾å15Ëü¿ÍÌ¤Ëþ¤Î»Ô¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¾®ÅÔ»ÔB¡×¤Ï¿Í¸ý5Ëü¿ÍÌ¤Ëþ¤Î»Ô¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
É½1¤«¤é¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤È2¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤Î¤É¤Á¤é¤âÂçÅÔ»Ô¤«¤é¾®ÅÔ»Ô¡¦Ä®Â¼¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÊ¿¶Ñ¾ÃÈñ»Ù½Ð³Û¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î»Ù½Ð³Û¤ÏÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¼«¿È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¼ýÆþ³Û¤ÇÊ¿¶Ñ¾ÃÈñ»Ù½Ð³Û¤¬À¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê»Ù½Ð³Û¤Ç¤¢¤ë¤È²¾Äê¤¹¤ë¤È¡¢Ê¿¶Ñ¾ÃÈñ»Ù½Ð³Û¤¬Äã¤¤ÃÏ°è¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬À¸³è¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¿¶Ñ¾ÃÈñ»Ù½Ð³Û¤¬¹â¤¤ÃÏ°è¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡ÖÍµÊ¡¤ÊÊë¤é¤·¡×¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¾ÃÈñ»Ù½Ð³Û¤¬Äã¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¼Â¸½²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÔ¿´¡¦¹Ù³°¡¦ÅÄ¼Ë¤Ë½»¤à¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
¶áÇ¯¤ÏºßÂð¥ïー¥¯¤Î¹¤¬¤ê¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Æ¯¤Êý¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¯¤Êý¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¼«Í³¤Ëµï½»ÃÏ°è¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µï½»ÃÏ°è¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤ÆÅÔ¿´¤È¹Ù³°¡¢ÅÄ¼Ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÔ¿´¤È¹Ù³°¡¢ÅÄ¼Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÌÀ³Î¤ÊÄêµÁ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂç¤¤Ê³¹¡×¤òÅÔ¿´¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ù³°¤È¤ÏÅÔ¿´¤ËÎÙÀÜ¤·¤¿ÃÏ°è¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔ¿´¤Ø¤Î¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¤¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ê¤É¤¬ÂåÉ½Îã¤Ç¤¹¡£ÅÄ¼Ë¤ÏÅÔ¿´¤ä¹Ù³°¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¡¢¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÃÏ°è¤ò»Ø¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤ÏÅÔ¿´¡¦¹Ù³°¡¦ÅÄ¼Ë¤Ë½»¤à¾ì¹ç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÔ¿´¤Ë½»¤à¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸òÄÌ¤ÎÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤ÅÀ¤¬ÅÔ¿´¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Î°ÜÆ°¤ò¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¤ß¤ÇºÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÈÌÅª¤ËÅÔ¿´¤Î¡¢ÆÃ¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤Ë¤Ï¡¢¹Ù³°¤äÅÄ¼Ë¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î²ñ¼Ò¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÐÌ³Àè¤ÎÁªÂò»è¤¬Â¿¤¤ÅÀ¤âÅÔ¿´¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÅÔ¿´¤Ï¹Ù³°¤äÅÄ¼Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÅÚÃÏÂå¤äÊª²Á¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¸³èÈñ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÅÀ¤ÏÅÔ¿´¤Ë½»¤à¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¹Ù³°¤Ë½»¤à¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
ÅÔ¿´¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¹Ù³°¤Î¤Û¤¦¤¬ÅÚÃÏÂå¤äÊª²Á¤¬°Â¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£À¸³èÈñ¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤Ï¹Ù³°¤Ë½»¤à¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÔ¿´¤Ë¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¤¬Â¿¤¯¡¢¼«Á³´Ä¶¤¬¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¹Ù³°¤Ë¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¿ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Á³´Ä¶¤ÏÅÔ¿´¤è¤ê¤âË¤«¤Ç¤¢¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤È¼«Á³´Ä¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤¬¹Ù³°¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¶ÐÌ³ÃÏ¤¬ÅÔ¿´¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÅÔ¿´¤Ë½»¤à¤è¤ê¤â¹Ù³°¤Ë½»¤à¤Û¤¦¤¬ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÅÀ¤Ï¹Ù³°¤Ë½»¤à¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅÄ¼Ë¤Ë½»¤à¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
ÅÄ¼Ë¤ÏÅÔ¿´¤ä¹Ù³°¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÅÚÃÏÂå¤äÊª²Á¤¬°Â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¸³èÈñ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤ä¹Ù³°¤è¤ê¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÔ¿´¤ä¹Ù³°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼«Á³¤¬Ë¤«¤ÊÅÀ¤âÅÄ¼Ë¤Ë½»¤à¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÅÄ¼Ë¤Ï¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¼Ö¤¬É¬¿Ü¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸òÄÌ¤ÎÉÔÊØ¤µ¤ÏÅÄ¼Ë¤Ë½»¤à¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÔ¿´¤ä¹Ù³°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢Æ¯¤¯¾ì½ê¤ÎÁªÂò»è¤¬¾¯¤Ê¤¤ÅÀ¤âÅÄ¼Ë¤Ë½»¤à¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÔ¿´¤è¤ê¤âÃÏÊý¤Î¤Û¤¦¤¬Ê¿¶Ñ¾ÃÈñ»Ù½Ð³Û¤ÏÄã¤¤
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤Î²È·×Ä´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤È2¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤Î¤É¤Á¤é¤â¡¢ÂçÅÔ»Ô¤è¤ê¤âÃæÅÔ»Ô¤ä¾®ÅÔ»Ô¡¦Ä®Â¼¤Î¤Û¤¦¤¬Ê¿¶Ñ¾ÃÈñ»Ù½Ð³Û¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿¶Ñ¾ÃÈñ»Ù½Ð³Û¤òÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê»Ù½Ð³Û¤È²¾Äê¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¼ýÆþ³Û¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊ¿¶Ñ¾ÃÈñ»Ù½Ð³Û¤¬Äã¤¤ÃæÅÔ»Ô¤ä¾®ÅÔ»Ô¡¦Ä®Â¼¤Ê¤É¤Î¤¤¤ï¤æ¤ëÃÏÊý¤Î¤Û¤¦¤¬ÅÔ¿´¤è¤ê¤â¶âÁ¬Åª¤ÊÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¿Í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¼ýÆþ¤ÇÃÏÊý¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÍµÊ¡¤ÊÊë¤é¤·¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
