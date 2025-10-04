意外なお名前！ YouTubeチャンネル「clover2005jp」では、拾われてきたばかりの子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「シュシュが似合う！」「呼びかける度にお返事して、すごく賢いね」との声が続出しました。

首輪の代わりに白いシュシュを…

注目を集めたのは「旦那が子猫を拾ってきたw」という動画。どうやら、旦那さんが拾ってきた子猫を飼うことにしたようです。どんな様子なのでしょうか。

画面に映ったのは、しま模様の小さな子猫。首輪の代わりに白いシュシュを着けています。拾われてからまだ日が浅いようですが、即席の首輪を嫌がる様子はありません。シュシュの白いひらひら部分が中世ヨーロッパ貴族の衣装のようで、なんだか高貴さを感じます。

くつろいだ様子の子猫に、飼い主さんが呼びかけます。なんと名前は「ポチ」。名前を呼ばれたポチはすぐに振り向き、「ミャー」と元気に返事をします。子猫特有の高くて細い鳴き声も、飼い主さんの次の言葉を待つ姿も、なんと愛らしいのでしょう。

前足をちょこんとそろえ、「何ですかニャ？」と飼い主さんを見つめるポチ。もう一度名前を呼ぶと、「ミャー」とまたお返事が返ってきます。続けて「名前覚えた？」「ミャー」、「ほんとに？」「ミャー」と、ちゃんと会話が成立しているから驚きです。

家族の一員としてなじむポチに、動画の視聴者からは「一生懸命お返事してかわいすぎる！」「いやこれはかわいすぎる そしてまさかのポチ」「猫にポチって名付けるセンス」「首輪の代わりにシュシュしてるのめっちゃかわいい笑」「拾ってきたのか…どこにこんなかわいいのが落ちてたんだろう？」「お利口さん！」「子猫の動画はいくらでもあるけど、これ見てしまう。本当かわいい」との声が集まりました。初々しくも愛嬌たっぷりのポチの様子が気になった人は、ぜひ動画をチェックしてみてくださいね。