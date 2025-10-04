この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

Ryota「嫌なことばかりする人には“取り返しのつかないリスク”が待っている」その末路を徹底解説

【衝撃】日本中に仕事でメンタルの病む人が急増した理由とは？求められすぎる時代と「人の脳の限界」を解説

『急増中！』なぜ日本中で余裕のない人が増えているのか？原因と心理、今の時代の問題点を解説

【悩みのある毎日をちょっと気楽に】カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。