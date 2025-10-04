Ryota「孤独感は心のすれ違いが原因」―2人に1人が寂しさを抱える現代社会を解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」の最新動画「【国全体の危機】2人に1人が孤独を感じる日本／寂しい人が急増した時代的背景と原因を解説」で、カウンセラー・作家のRyota氏が、現代日本における“孤独感”増加の実態とその要因、対処法について自らの見解を語った。「皆さんですね、今孤独感感じてないですか？この孤独感を感じる人って急増してて、今や2人に1人が孤独感を感じている」と警鐘を鳴らすRyota氏。
なぜ多くの人が孤独感を覚えるのか、その背景について「感情的孤立って言葉があります。これは誰かと一緒にいるんだけど、自分のことを分かってほしい、この人は分かってくれないって思っている状態」と指摘。現代社会ではSNSの普及や家族間コミュニケーションの希薄化、共働きや防犯意識の高まりで「人と人との交流イベントが減った」ことを挙げ、「人がいても心が通わない関係性が増えちゃってる」とその実態に切り込んだ。その結果、コミュニケーション能力や自己開示がしづらくなり、相手に心を開けず「どうやって人間関係作るの？って…分かんなくなっちゃっててパニック状態になって私は一人ぼっち、という孤独感を感じるようになってきてる」と現場感覚から語る。
また、日本経済や社会構造の変化について「生活維持のためにもっと働かなきゃってなりますよね」「仕事の密度が上がった結果ますます仕事しなきゃってなって家と会社の往復になります」と述べ、長時間労働や共働き家庭の増加で、家族や友人との交流機会そのものが急減していると解説。その上で「交際費に回すお金がないってことです。人間関係ってそもそも時間とお金がかかるんです」と、金銭・時間的余裕のなさが孤立を深める大きな要因であると鋭く指摘した。
さらに、スマホや映像による「疑似体験」の増加についても警鐘を鳴らし、「ゲームやYouTubeで疑似体験で満足して外に出なくなっている。これがツールの発達によるものなんです」と分析。本当の意味での人間関係づくりが遠のいている現状を解説した。
動画の後半では、孤独感の具体的な解消法にも言及。Ryota氏は「人間関係はそもそも結果として生まれるものなんです。だから無理して人に合わせようとせず、自分がやりたいことを長期的にやっていくことで、新しい出会いの確率が上がる」とアドバイス。また、「孤独感があると肩組んで歩ける大親友作るんだみたいになって、焦って失敗するんです」と、焦らず自然体で人間関係を築く重要性を強調した。
締め括りでは「ちゃんとお金と時間をかけて継続したいやりたいことをやっていこうってことです。そういうことが孤独感解消につながりますのでお試しいただければ」と呼びかけ、視聴者に前向きな行動を促している。
なぜ多くの人が孤独感を覚えるのか、その背景について「感情的孤立って言葉があります。これは誰かと一緒にいるんだけど、自分のことを分かってほしい、この人は分かってくれないって思っている状態」と指摘。現代社会ではSNSの普及や家族間コミュニケーションの希薄化、共働きや防犯意識の高まりで「人と人との交流イベントが減った」ことを挙げ、「人がいても心が通わない関係性が増えちゃってる」とその実態に切り込んだ。その結果、コミュニケーション能力や自己開示がしづらくなり、相手に心を開けず「どうやって人間関係作るの？って…分かんなくなっちゃっててパニック状態になって私は一人ぼっち、という孤独感を感じるようになってきてる」と現場感覚から語る。
また、日本経済や社会構造の変化について「生活維持のためにもっと働かなきゃってなりますよね」「仕事の密度が上がった結果ますます仕事しなきゃってなって家と会社の往復になります」と述べ、長時間労働や共働き家庭の増加で、家族や友人との交流機会そのものが急減していると解説。その上で「交際費に回すお金がないってことです。人間関係ってそもそも時間とお金がかかるんです」と、金銭・時間的余裕のなさが孤立を深める大きな要因であると鋭く指摘した。
さらに、スマホや映像による「疑似体験」の増加についても警鐘を鳴らし、「ゲームやYouTubeで疑似体験で満足して外に出なくなっている。これがツールの発達によるものなんです」と分析。本当の意味での人間関係づくりが遠のいている現状を解説した。
動画の後半では、孤独感の具体的な解消法にも言及。Ryota氏は「人間関係はそもそも結果として生まれるものなんです。だから無理して人に合わせようとせず、自分がやりたいことを長期的にやっていくことで、新しい出会いの確率が上がる」とアドバイス。また、「孤独感があると肩組んで歩ける大親友作るんだみたいになって、焦って失敗するんです」と、焦らず自然体で人間関係を築く重要性を強調した。
締め括りでは「ちゃんとお金と時間をかけて継続したいやりたいことをやっていこうってことです。そういうことが孤独感解消につながりますのでお試しいただければ」と呼びかけ、視聴者に前向きな行動を促している。
YouTubeの動画内容
関連記事
カウンセラーが指摘「恩着せがましい言動や“命令”は要注意」人間関係で見下されているサイン7つ
Ryota「嫌なことばかりする人には“取り返しのつかないリスク”が待っている」その末路を徹底解説
Ryotaが語る「勝ち負けにこだわる人の特徴」─ズルいと言われたら要注意!?
チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。