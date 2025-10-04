たまごっちが再ブーム！10月以降のポップアップストアの予定をチェック《東京・大阪でも開催》

平成初期に国内外で大ブームを巻き起こした"携帯型デジタルペット"「たまごっち」が、令和に再ブーム中！

たまごっちは、2025年8月に国内外累計出荷数1億個を突破しました。最新機種「Tamagotchi Paradise（たまごっちパラダイス）」の売れ行きも好調です。

また、関連グッズも注目を集めています。そこで、たまごっちのポップアップストア「みんなしゅ〜ご〜！たまごっちのおみせ」のスケジュールを紹介します。

首都圏は新宿、南町田で開催！

ポップアップストアでは、限定販売のたまごっちやトートバッグも！

再びたまごっちにハマっている人は、足を運んでみてはいかが。

＜2025年10月以降のスケジュール（10月2日時点）＞

【福岡】

開催期間：2025年9月19日〜10月5日

営業時間：10:00〜20:30

開催場所：福岡PARCO 新館4F エスカレーター横

【大阪・心斎橋】

開催期間：2025年10月1日〜10月14日

営業時間：10時〜20時

開催場所：心斎橋PARCO B1階

【愛知】

開催期間：2025年10月24日〜11月9日

営業時間：10時〜21時

開催場所：名古屋PARCO 東館B1F PARCO BOX

【徳島】

開催期間：2025年11月6日〜11月18日

営業時間：10時〜20時

開催場所：徳島駅クレメントプラザ 1階催事場



【東京・南町田】

開催期間：2025年11月14日〜12月7日

営業時間：10時〜20時

開催場所：南町田グランベリーパーク キッズディスカバリー1F博品館TOYS CONCEPTはなれ

【東京・新宿】

開催期間：2025年12月19日〜2026年1月6日

※1月1日は休業

営業時間：11時〜21時 土日祝 10時30分〜21時

開催場所：B1 新宿駅中央東改札外 青山フラワーマーケット前

【鹿児島】

開催期間：2026年1月30日〜2月15日

営業時間：10時〜20時

開催場所：アミュプラザ鹿児島 本館2階センタースクエア

