【カイロ＝田尾茂樹】イスラム主義組織ハマスは３日の声明で、米国が提案したパレスチナ自治区ガザの和平計画に対する回答を仲介国に提出した、と発表した。

計画に沿って全人質の解放に同意し、直ちに交渉に入る用意があるとしている。ハマスの武装解除などを巡りイスラエルとの隔たりはなお大きく、早期の交渉妥結は見通せない。

和平計画では、イスラエルとハマス双方が合意すれば、戦闘を終結させ、イスラエル軍がガザから段階的に撤退する。イスラエルの公式な計画承認後、７２時間以内にハマスが全人質を解放し、イスラエルも終身刑のパレスチナ人収監者２５０人らを釈放する。ハマスは声明で、これらの交換条件が満たされることを前提として、全人質の解放を認めるとした。生存している人質は現在、約２０人とみられる。

声明発表後、ハマス幹部のムーサ・アブ・マルズーク氏は、中東の衛星テレビ局アル・ジャジーラに「計画の主要項目に原則合意するが、交渉なしに実施できない」と述べた。計画に盛り込まれたハマスの武装解除については、イスラエルが「ガザ占領をやめるまで実行しない」と強調した。