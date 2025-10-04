世界的なお騒がせインフルエンサーであるボニー・ブルー（26）が、各地の男子学生たちと関係を持つ目的で"全英バスツアー"を開催した。特製ラッピングバスに乗ってイギリスの9都市を巡回し、9月25日のロンドンで"千秋楽"を迎えた。

【写真】「タダで行為できます」看板を持つブルー。目のやり場に困るプリントが施されたワンピース姿も

ボニーは、自身の水着姿などをSNSに投稿し、より露骨な有料コンテンツを会員制サイトで販売している。昨秋にイギリスで開催した企画で、悪名を轟かせるようになった。現地事情に詳しいジャーナリストが解説する。【前後編の前編】

「ボニーは18歳以上の男子学生を対象に『タダで行為できます』『動画を撮らせて』などと呼びかけて、何百人もの若者が殺到しました。現地では法律上の成人年齢ですが、ティーンの学生を対象に性的な撮影を行うことへの批判は多く、ボニーは、"捕食者"とも呼ばれています。

悪名と言えど、有名になったことは事実で、ボニーは、『月収54万ポンド（日本円にして1億円以上）』と公言しています。また、今年7月には、彼女に密着したドキュメンタリー番組がイギリスの公共テレビチャンネルで放送されました」

金銭的な成功と引き換えに、ボニーは、大勢のアンチを抱えることになった。ドキュメンタリー番組『1000人の男と私：ボニー・ブルーの物語』では、ボニーが大量の脅迫を受けていること、もはやひとりで外出できないことが明かされていた。

過激な企画で話題作りをしながらも、なんとか身の安全を確保しようとしていたボニー。そんな彼女にとって、最も恐れていた事態が起きたといえるだろう。バスツアーの最中、滞在先のホテルがSNS上で暴露されたのだ。前出のジャーナリストが語る。

「ボニーがイングランド中東部の古都リンカーンの飲食店でデリバリー注文した後、店側が彼女の滞在先ホテルが記載されたレシートの画像をSNSにアップしました。有名インフルエンサーからの注文に舞い上がったのでしょう。

投稿からまもなく、ボニーが滞在するホテルに複数台の自動車がやってきたといいます。イギリスのタブロイド紙『デイリー・スター』の取材に対して、ボニーの制作チームの担当者は、『私たちの最優先事項は彼女の安全であり、このようなことを軽視することはできません』とコメントしています」

今回の出来事で、ボニーはさらなるセキュリティ強化を迫られることに。そんな彼女に、さらなるトラブルが降り掛かった。暴行被害を受けたのだ──。

（後編に続く）